Misano Q2: Martin auf Pole-Position, Pedrosa Fünfter

Mit einer Fabelzeit setzte sich Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin im Kampf um die Pole für den «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» gegen die tapferen Italiener Bezzecchi und Bagnaia durch.

Die erste Richtzeit in der entscheidenden zweiten Qualifying-Session setzte noch Lokalmatador Marco Bezzecchi mit einer 1:31,027 min. In der nächsten fliegenden Runde entriss ihm aber sein Pramac-Ducati-Markenkollege Jorge Martin mit einer 1:30,832 min Platz 1 und den All-Time-Lap-Record auf dem Misano World Circuit, den «Bez» seinerseits erst am Freitagnachmittag mit seiner Bestzeit im Zeittraining aufgestellt hatte.

Im zweiten Run legte Martin noch eine sensationelle 1:30,390 min oben drauf und distanzierte damit die versammelte Konkurrenz deutlich. Bezzecchi sicherte sich mit 0,397 sec Rückstand Startplatz 2 und der noch immer humpelnde WM-Leader Pecco Bagnaia fuhr – nach einer absoluten Bestzeit im zweiten Sektor – als Dritter auf der VR46-Heimstrecke ebenfalls in die erste Reihe.

Zwischen den Aprilia-Werkfahrer Maverick Viñales und Aleix Espargaró begeisterte der Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa bei seinem zweiten Wildcard-Einsatz in der laufenden Saison als Fünfter mit einem weiteren Startplatz in der zweiten Reihe. Catalunya-GP-Sieger Espargaró betrieb als Sechster nach seinem schweren Sturz am Freitagnachmittag und dem Umweg über Q1 Schadensbegrenzung.

Yamaha-Star Fabio Quartararo dagegen musste sich mit Startplatz 13 abfinden, nachdem er im Q1 um gerade einmal 0,038 sec den Einzug in die finale zweite Qualifying-Session verpasst hatte. HRC-Testfahrer Stefan Bradl steht beim San Marino-GP als Fünfter des Q1 auf Startplatz 15. Damit ist der Deutsche nach Marc Márquez (Startplatz 9) zweitbester Honda-Pilot.

MotoGP-Ergebnisse Q2, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 1:30,390 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,397 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,436

4. Viñales, Aprilia, + 0,526

5. Pedrosa, KTM, + 0,633

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,692

7. Binder, KTM, + 0,713

8. Marini, Ducati, + 0,820

9. Marc Márquez, Honda, + 0,833

10. Oliveira, Aprilia, + 0,887

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,888

12. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,951



Die weitere Startaufstellung:

13. Quartararo, Yamaha, 1:31,467 min

14. Pirro, Ducati, 1:31,533

15. Bradl, Honda, 1:31,560

16. Zarco, Ducati, 1:31,667

17. Augusto Fernández, KTM, 1:31,678

18. Miller, KTM, 1:31,713

19. Morbidelli, Yamaha, 1:31,845

20. Nakagami, Honda, 1:31,851

21. Di Giannantonio, Ducati, 1:31,914

22. Mir, Honda, 1:31,944

23. Pol Espargaró, KTM, 1:32,140



Nicht qualifiziert: Takumi Takahashi, Honda