Misano: Was hinter der gelben Ducati V4R steckte

Ducati überraschte beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Misano mit einer speziellen Lackierung der Werksmotorräder von Álvaro Bautista und Michael Rinaldi. Warum Gelb für Ducati eine besondere Farbe ist.

Es war ein besonderer Moment, als sich am Samstag vor dem ersten Superbike-Lauf auf dem Misano World Circuit das Tor der Aruba.it Ducati-Garage öffnete und zwei leuchtend gelbe V4R zum Vorschein kamen. Die auffällige Lackierung wurde erst kurz zuvor im Rahmen einer Pressekonferenz angekündigt.

Ducati wollte damit seiner langen Tradition Tribut zollen. Die ersten Sportmotorräder in dieser Farbe stammen aus der ersten Hälfte der 1970er-Jahre (die 750 Sport und die 750 SS Desmo des Spaggiari-Teams). Populär wurde Giallo Ducati (zu Deutsch ‹Ducati-gelb›) in den 1990er-Jahren, als sie auch in der Serie verfügbar wurde. Zu den denkwürdigen Modellen in Giallo Ducati gehört die Ducati 748, mit deren Rennversion Paolo Casoli Siege in der Supersport-World-Serie 1997 (dem Vorgänger der heutigen Supersport-WM) gelangen. Aber auch Superbikes wie die 916, 996, 749 und 999 sowie verschiedene andere Modelle wurden in diesem Gelb angeboten.

Das Design der Ducati V4R entwarf der italienische Designer Aldo Drudi auf Grundlage der Originalgrafik. Das Motorrad erstrahlte in der Farbe Giallo Ducati. Schwarze, graue und weiße Elemente und Linien komplettierten die Lackierung.

«Ducati hat eine außergewöhnliche Geschichte, auf die seine leidenschaftlichen Fans sehr stolz sind. Die Farbe Gelb ist ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Wir haben uns entschieden, diese Farbe mit einer modernen, energiegeladenen Lackierung zu feiern», sagte Andrea Ferraresi, Direktor des Centro Stile Ducati. «Ducati hat eine außergewöhnliche Geschichte. Die Farbe Gelb ist ein wichtiger Teil davon, und wir haben uns entschieden, sie mit einer modernen, energiegeladenen Lackierung zu feiern. Die Farbe hat einen hohen Wiedererkennungswert und ist ein grundlegendes Element für alle Ducatisti. Ducati ist rot, aber Gelb gehört auch zu uns und hat gleichzeitig eine wichtige Tradition im italienischen Motorsport. Giallo Ducati spiegelt wichtige Aspekte unserer Identität wider, wie Energie, Enthusiasmus und Mut.»

In diesem Jahr wird Giallo Ducati noch einmal auf der Rennstrecke zu sehen sein, dann aber im Rahmen der MotoGP. Schauplatz wird erneut der Misano World Circuit sein (8.-10. September).