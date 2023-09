Misano: Sprint-Sieg für Martin, Pedrosa Vierter

Am Samstagnachmittag jubelten in Misano mit Jorge Martin, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia drei Ducati-Piloten, aber auch vor der Red Bull-KTM-Box gab es Applaus. Stefan Bradl fiel nach einer Strafe auf Rang 22 zurück.

Pole-Setter Jorge Martin hatte die italienische Party der VR46-Schüler auf dem Misano World Circuit bereits im Qualifying mit einer Fabelzeit gesprengt. Im Sprint des «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» legte der Pramac-Ducati-Pilot einen Start-Ziel-Sieg nach, Lokalmatador Marco Bezzecchi aus Rossis Mooney VR46 Team kam nicht mehr in Schlagdistanz.

Spannend wurde es aber im Kampf um den dritten Rang: KTM-Edeltester Dani Pedrosa setzte den tapferen WM-Leader Pecco Bagnaia bis zum Schluss unter Druck, im Finish mischte auch Brad Binder mit.

Stefan Bradl hatte sich bei seinem Wildcard-Einsatz in HRC-Farben Startplatz 15 gesichert. Im Sprint kreuzte der Deutsche die Ziellinie auf Platz 20. Wegen mehrfachen Überschreitens der «track limits» (ein Vergehen, das im Laufe des 13-Runden-Sprints auch Mir, Morbidelli, Augusto Fernández, Pol Espargaró und Zarco unterlief) bekam er aber eine 3-Sekunden-Strafe aufgebrummt, die ihn auf Rang 22 zurückwarf.

So lief der Sprint:

Start: Martin übernimmt vor Bagnaia, Bezzecchi, Pedrosa und Viñales die Führung. Bradl 16., Probleme bei Morbidelli, der ans Ende des Feldes zurückfällt.



2. Runde: Martin kommt bereits eine Sekunde weg. Bagnaia geht in Kurve 10 weit, Bezzecchi ist durch und neuer Zweiter. Brad Binder ist auf dem Vormarsch, nach Marc Márquez schnappt er sich auch Marini und Aleix Espargaró und ist Sechster.



3. Runde: Bezzecchi hängt Bagnaia ab und schiebt sich mit schnellster Runde an den führenden Martin heran. Viñales (5.) kommt mit den Top-4 nicht mit, Binder versucht ein Manöver, hängt aber noch hinter dem Aprilia-Piloten.



4. Runde: Bagnaia (3.) muss sich nach hinten orientieren, Pedrosa folgt nur rund eine halbe Sekunde dahinter.



5. Runde: Binder versucht es im Kampf um Rang 5 erneut, kann die Linie aber nicht halten und Viñales kontert. Marini (7.) geht auch noch mit, Aleix Espargaró hat dahinter Mühe.



6. Runde: An der Spitze liegen 0,6 sec zwischen Martin und Bezzecchi. Dahinter klafft eine Lücke von mehr als zwei Sekunden auf Bagnaia, der aber Pedrosa auf Abstand halten kann. Binder findet einen Weg vorbei an Viñales, von Pedrosa trennen ihn allerdings 1,2 sec.



7. Runde: Alex Márquez verdrängt seinen Bruder Marc aus den Top-9 und damit den Punkterängen.



8. Runde: Der Abstand zwischen Martin und Bez bleibt konstant bei rund 0,6 sec. Dahinter aber ist Pedrosa dran an Bagnaia!



9. Runde: Bagnaia reagiert mit einer persönlich schnellsten Runde.



10. Runde: Vorentscheidung um den Sprint-Sieg? Bezzecchi geht weit, sein Rückstand auf Martin wächst auf 0,9 sec an.



11. Runde: Im Kampf um Platz 3 wird es spannend, Bagnaia geht einmal weit, kann sich aber noch vor Pedrosa halten.



12. Runde: Martin hat eine gute Sekunde Vorsprung auf Bezzecchi. Bagnaia muss sich vor zwei KTM in Acht nehmen, Binder ist ebenfalls dran.



Letzte Runde: Martin gewinnt vor Bezzecchi, Bagnaia sichert Rang 3 vor Pedrosa und Binder ab.

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 23 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 267 Punkte. 2. Martin 222. 3. Bezzecchi 198. 4. Binder 171. 5. Aleix Espargaró 156. 6. Zarco 141. 7. Marini 128. 8. Viñales 117. 9. Miller 104. 10. Alex Márquez 103. 11. Quartararo 82. 12. Morbidelli 67. 13. Augusto Fernández 58. 14. Oliveira 55. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Bastianini 25. 19. Marc Márquez 22. 20. Pedrosa 19. 21. Raúl Fernández 14. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 391 Punkte. 2. KTM 221. 3. Aprilia 207. 4. Yamaha 102. 5. Honda 96.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 363 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 326. 3. Ducati Lenovo Team 302. 4. Red Bull KTM Factory Racing 275. 5. Aprilia Racing 273. 6. Monster Energy Yamaha 149. 7. Gresini Racing 146. 8. LCR Honda 85. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. CryptoDATA RNF 73. 11. Repsol Honda 27.