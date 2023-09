Dani Pedrosa (KTM/4.): Mehr Punkte als Marc Márquez!

Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa verpasste zwar das Podest in Misano, aber er erntete viel Respekt und liegt nach zwei GP-Einsätzen in der WM bereits vor Marc Márquez.

Dani Pedrosa meinte nach dem vierten Platz am Samstag, das Überholen sei momentan eine Schwäche von ihm, aber der 37-jährige Red Bull-KTM-Testfahrer lieferte auch am Sonntag über die 27-Runden-Distanz wieder eine glanzvolle Vorstellung. Er lag anfangs hinter Brad Binder auf Platz 5, rückte nach dessen Sturz auf Platz 4 vor – und holte dann bis zum Hinterrad von Weltmeister Pecco Bagnaia auf.

Am Ende gelang es Dani nicht, den ersten MotoGP-Podestplatz seit Valencia 2017 sicherzustellen. Aber der Respekt seiner Kollegen und zahlreicher Fans war dem Spanier, der seit vielen Jahren in Genf (Schweiz) lebt, gewiss. «Ja, für einen Moment habe ich gehofft, dass es mit dem Podestplatz klappen kann», schmunzelte Dani zufrieden. «Ich habe stark gepusht, um unter die Top-3 vorzudringen. Es kam zu einer Situation, als die drei Fahrer vorne knapp beisammen lagen. Ich bin näher gekommen, das war bei Rennmitte, würde ich sagen, oder knapp vor der Hälfte der Distanz. Ich dachte, ich warte ab, man weiß ja nicht, was passiert, vielleicht bekriegen sie sich und einer verlässt die Piste.«

Dani weiter: «Außerdem waren noch viele Runden zu fahren. Und keiner wusste, ob die Reifen durchhalten. Deshalb habe ich mich bemüht, möglichst dicht dranzubleiben. Dann hatte ich einen argen Rutscher, die Lücke ist wieder größer geworden. Am Ende des Rennens bekam er etwas Mühe, seine Pace ist langsamer geworden, ich konnte mich wieder dicht heran schieben. In den letzten vier Runden habe ich viel Druck auf Pecco gemacht. Aber als Pecco den Druck gefühlt hat, hat er seinen Speed wieder erhöht und alle Türen für mich zugemacht. Es war ein großartiger Fight, und ich war am Ende auch völlig am Limit, muss ich zugeben. Und ich bin sehr dankbar, denn KTM und die ganze Crew haben eine erstaunliche Arbeit geleistet.»

Übrigens: Nach dem Rennen bekam Dani Pedrosa von den FIm.-Stewards eine Verwarnung wegen zu geringen Reifendrucks. Es wird aber keine Auswirkung haben, weil er in diesem Jahr voraussichtlich kein Rennen mehr bestreiten wird. Von den Top-3 beschwerte sich niemand. «Ich hätte das an Danis Stelle auch so gemacht», meinte Marco Bezzecchi. «Und das war nicht der Grund, warum er so schnell war...»

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück



Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)



WM-Stand nach 24 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.