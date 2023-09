Brad Binder (KTM): Drei Rahmen getestet

Red Bull-KTM-Ass Brad Binder steigerte sich im Finish des MotoGP-Testtages von Misano noch deutlich und landete in den Top-3 der Zeitenliste. Danach sprach er über die verschiedenen Chassis-Optionen und den neuen Micheli

Für Brad Binder ging der Montag-Test in Misano anders als der Renn-Sonntag sehr positiv zu Ende. Der Südafrikaner konnte sich mit der Red Bull-KTM noch um eine halbe Sekunde steigern und fuhr die drittschnellste Zeit des Tages – seine persönliche Bestzeit erzielte er übrigens mit dem jüngsten Chassis, also der neuen Carbon-Variante. Dabei büßte «Brad-Attack» mit 1:31,1 min eine halbe Sekunde auf Lokalmatador Luca Marini ein, der sich mit seiner letztjährigen GP22 auf die Set-up-Arbeit konzentrieren konnte.

«Es war ein guter Tag. Die Piste war in der Früh super-schmutzig, da hat es eine Stunde gebraucht, bis das besser geworden ist», merkte Binder an. «Es war ein sehr positiver Tag. Ich habe in der Früh und am Nachmittag recht viele Runden gedreht und zwischen den einzelnen Set-ups gewechselt. Ich kann mich nicht beklagen.»

Dann verriet der Südafrikaner: «Ich bin heute zwei oder drei verschiedene Rahmen gefahren. Sie hatten alle ihre positiven und negativen Aspekte, der eine war im Einlenkverhalten besser, der andere hatte etwas mehr Grip. Wenn die Jungs da einen großen Kompromiss schaffen, wäre es großartig.»

Auch die neuen Michelin-Reifen wurden probiert. Binder dazu: «Ja, ich habe den Test-Reifen am Ende probiert. Ich habe den Hinterreifen probiert – es war nichts Verrücktes. Der Reifen hat etwas mehr Grip an der linken Flanke. Ich weiß nicht genau, es ist aber auch sehr schwer, den Test hier einzuschätzen. Am Ende ist die Piste unglaublich, mit so viel Grip. Es fühlt sich an wie auf Schienen, so viel Grip bietet der Belag. Was auch immer man testet, man sollte das im Hinterkopf haben.»

War die starke Performance von Wildcard-Fahrer Dani Pedrosa in Misano Fluch oder Segen? «Es war gut, es war großartig, ihn zu haben. Wir hatten etwas Probleme, er war aber immer da. Wir konnten seine Daten verwenden. Es ist sehr schade, dass ich am Sonntag das Rennen nicht fertigfahren konnte, es hätte sehr gut werden können», schob der Red Bull-KTM-Werksfahrer nach.

Zum Zeitpunkt eines möglichen Einsatzes des neuen Carbon-Chassis sagte Binder: «Ich weiß nicht, wie das jetzt funktioniert und wann es kommen könnte. Wie auch immer – es ist etwas kompliziert. Ich bin es gefahren, habe dazu meine Kommentare abgegeben und nehme an, dass wir es verwenden werden, sobald es da ist.»

Montag-Test Misano, kombinierte Zeiten (11. September):

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18. Bradl, Honda, + 1,544