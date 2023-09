TV-Quoten Misano-GP: Mehr als 100.000 in Österreich

Im Schnitt 114.000 Fans verfolgten in Österreich auf ServusTV trotz Badewetters die MotoGP-Hitzeschlacht auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» mit.

Der «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» brachte vor dem Wechsel des MotoGP-Trosses nach Übersee noch eine ausgelassene Sommer-PS-Party bei traumhaften Bedingungen – auch für die 79.424 Fans an der Piste (total 141.056 Besucher an drei Tagen).

Die TV-Quoten in Österreich können sich ebenfalls sehen lassen: Zwar herrschte ebenfalls herrliches Badewetter mit bis zu 30 Grad, das Rennen der MotoGP-Klasse aus Misano sahen am Sonntag gegen 14 Uhr dennoch im Durchschnitt 114.000 Personen im Programm von ServusTV. Dies entspricht einem Marktanteil von etwa 15 Prozent.

Bei der Analyse des MotoGP-Rennens waren 83.000 mit dabei. Die Vorberichte verfolgten 77.000 Zuschauer im Programm des Salzburger Privatsenders aus den Red Bull Media House. Die Rennen der Klassen Moto2 und Moto3 bescherten ServusTV 48.000 bzw. 66.000 Zuschauer.

Auch die SBK-Berichterstattung profitierte dann ab etwa 15.10 Uhr von der davor laufenden MotoGP – so waren in Österreich am Sonntag beim Vorbericht zu Rennen 2 im Schnitt 65.000 Fans dabei.

Zurück zur MotoGP in Misano: Am Samstag waren beim Qualifying der MotoGP-Stars in den Mittagsstunden auf ServusTV Österreich etwa 35.000 Fans mit dabei. Am Nachmittag wurden per statistischer Hochrechnung 71.000 MotoGP-Freunde beim Sprintrennen vor den TV-Geräten gezählt – das entspricht einem Marktanteil von elf Prozent.

Interessant: Nach dem Qualifying wurde auf ServusTV in Österreich die zweite Folge der Marc Marquez-Dokumentation «All in» gezeigt. Hier weist die Auswertung 25.000 Zuschauer aus.

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.