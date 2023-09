Jack und Ruby Miller: Töchterchen Pip ist da!

Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack Miller und seine Frau Ruby wurden am Donnerstag zum ersten Mal Eltern. Die Kleine heißt Pip Florence Miller, verkündeten sie stolz.

Bevor die Asien-Tournee der MotoGP-WM am nächsten Wochenende mit dem ersten Indien-GP (22. bis 24. September) beginnt, reiste Jack Miller noch in seine australische Heimat Townsville, um bei der Geburt seiner ersten Tochter dabei zu sein.

«Am 14. September 2023 hat sich unser Leben verändert! Willkommen auf der Welt Pip Florence Miller, wir lieben dich mehr, als du je wissen wirst», verkündete der 28-Jährige am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen. «Ruby und ich danken allen für die lieben Nachrichten.»

Mutter und Tochter sind wohlauf. «Unser perfektes kleines Mädchen, du bist alles, wovon wir je hätten träumen können», kam Mama Ruby ins Schwärmen.

Erst im vergangenen Oktober hatten Jack und Ruby in der Woche vor dem Australien-GP in Townsville geheiratet. Für das nächste Heimspiel auf Phillip Island (20. bis 22. Oktober) zählt die Miller-Fangemeinde nun also ein ganz besonderes Mitglied mehr.