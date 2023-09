Michelin: Buddh Circuit ähnelt Spielberg und Buriram 20.09.2023 - 15:00 Von Mario Furli

© Gold & Goose So präsentiert sich der BIC am heutigen Mittwoch © Gold & Goose Es ist angerichtet für den «IndianOil Grand Prix of India»

Zum ersten Mal gastiert die MotoGP-WM am Wochenende auf dem Buddh International Circuit in Greater Noida nahe New Delhi. Michelin bringt zusätzliche Reifenmischungen zum ersten Indien-GP.