Indien-GP: GP-Fahrer müssen Einkommenssteuer bezahlen 21.09.2023 - 00:01 Von Günther Wiesinger

© motogp.com Der 5,01 km lange Buddh Circuit wird im Uhrzeigersinn befahren

20,80 Prozent der Jahresgage müssen die GP-Fahrer in Indien an Einkommenssteuer deponieren. In der MotoGP machen das die Hersteller für die Werksfahrer.