Stefan Bradl (Honda/20.): «Müssen mehr Speed finden»

Stefan Bradl setzt in Indien erstmals seit drei Monaten wieder ein Kalex-Chassis ein und kam am Freitag nur schwer in Schwung.

Stefan Bradl steigerte sich im Zeittraining am Freitagnachmittag in Indien mit der Honda RC213V des LCR Honda Castrol-Teams von Lucio Cecchinello vom 22. Auf den 20. Platz und verkürzte den Rückstand auf die Bestzeit von Luca Marini auf fast die Hälfte. «Das war ein recht anspruchsvoller Tag, den zweimal 70 Minuten bei diesen Bedingungen sind eine ziemliche Menge», schilderte der Bayer nach seinem Auftritt beim IndianOil-GP auf dem Buddh International Circuit, wo der Bayer den spanischen Texas-GP Sieger Alex Rins ersetzt – wie auch in Motegi/Japan (1. Oktober).

«Zuerst einmal musste jeder Fahrer diese neue Rennstrecke kennenlernen, das war intensive, denn die Piste offenbart Bremspunkte, die man mit sehr hoher Geschwindigkeit erreicht. Es ist nicht so einfach gewesen, dort die richtigen Referenzen zu bekommen. Für Turn 1 war hatte ich Mühe, den richtigen Bremspunkt zu finden. Denn das Limit ist dort super schmal… Wenn du nur eine Spur zu spät bremst, musst du weit rausfahren. Man musste sich auch zuerst an die verfügbaren Reifen gewöhnen. Der Belag war ein bisschen schmutzig, das haben wir erwartet.»

«Insgesamt geht es jetzt darum, mehr Speed für den Samstag zu finden», ergänzte Bradl. «Insgesamt muss man sagen, die Anlage hier ist okay. Wir haben uns keine riesigen Hoffnungen gemacht. Aber bisher ist alles in Ordnung.»

Repsol-Honda brachte Marc Márquez und Joan Mir direkt ins Q2. Passt die Honda ziemlich gut auf diese Strecke?

Bradl: «Ja, ich bin auch etwas überrascht. Ich freue mich natürlich für die beiden. Wir müssen die Daten checken und schauen, was sie gemacht haben. Denn wir sind mit einem Basis-Set-up gestartet, das ich vor ein paar Monaten in Assen verwendet habe. Außerdem bin ich wieder auf einer ganz anderen Konfiguration, die ich seit langer Zeit nicht gefahren bin. In der Früh war es außerdem nicht einfach, sich mit der neuen Piste anzufreunden und gleichzeitig Vertrauen zu dieser neuen Konfiguration zu finden. Am Nachmittag habe ich mich besser angepasst. Es lief dann etwas besser. Aber wenn man sich in der Früh so einen Rückstand einhandelt, fällt es schwer, diesen Rückstand wettzumachen. Jetzt werden wir alles tun, um morgen das Beste rauszuholen und ein paar Fortschritte zu erzielen.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Buddh Circuit (22.9.):

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

MotoGP-Ergebnisse FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, kombinierte Zeiten nach FP2 (22.9.):

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15. Garcia, Kalex, + 0,857