Brad Binder (KTM/12.): «Es ist eine attraktive Piste»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder ärgerte sich, weil seine schnellste Runde in Indien heute gestrichen wurde. So fiel er von P4 auf P12 zurück. Aber er ist vom Buddh Circuit begeistert.

Der sonst so konstante und zuverlässige Brad Binder ist bei den letzten zwei Sonntagrennen in Barcelona und Misano gestürzt. In Italien konnte er immerhin weiterfahren und noch zwei kostbare Punkte für Platz 14 retten. Doch in der WM-Tabelle ist ihm der zweifache Saisonsieger Aleix Espargaró bis auf 13 Punkte nahegerückt.

Binder schaffte jedoch heute auf dem 5,01 km langen Buddh International Circuit (mit acht Rechts- und 5 Linkskurven) im ersten Training den dritten Platz. Im zweiten Training, bei dem die Top-10 direkt ins Q2 einzigen, lag er im Finish an vierter Stell, doch diese Zeit wurde gestrichen, weil sie nach dem Nakagami-Crash bei gelber Flagge erzielt worden war.

«Das war ein cooler und recht interessanter erster Tag hier», fasste der Südafrikaner zusammen. «Dieser Circuit ist etwas Besonders, er ist eindrucksvoll. Ich habe es heute genossen. Doch der Tag hat nicht gerade ideal beginnen, denn ich bin ungefähr in der fünften Runde in der Früh gleich gestürzt, als ich in der ersten Kurve ins Kiesbett gefahren bin. Ich hatte dort einen Punkt im Kiesbett als Anhaltspunkt für meinen Bremspunkt ausgewählt. Aber als ich eine Runde später dort eintraf, war das Ding verschwunden… ich habe deshalb meinen Bremspunkt ungefähr um eine Meile verpasst», lachte der Red Bull-KTM-Werkspilot. «Zum Glück bin ich im Kiesbett nur harmlos umgekippt.»

«Immerhin habe ich die erste Session gut beendet. Am Nachmittag waren die Bedingungen am Beginn etwas knifflig, denn einer der reifen, die wir montiert haben, hatte null Grip. Wir haben zuerst nicht verstanden, was sich da abspielte. Wir standen vor einem Rätsel. Dich dann nahmen wir einen anderen Reifen. Ich fühle mich gut. Leider wurde meine beste Runde wegen der gelben Flagge gestrichen, sonst wäre ich jetzt direkt im Q2. Aber das lässt sich nicht ändern; das müssen wir hinnehmen.»

Aber offenbar gab es Probleme mit der Information der Fahrer. «Wir wurden über die gelbe Flagge informiert, aber der Streckenposten hat die Warnung nie aufgehoben», ärgerte sich Brad. «Die Race Direction hat mir meine beste Rundenzeit trotzdem nicht zurückgegeben.»

Was gefällt Brad Binder an dieser von Ing. Hermann Tilke geplanten Strecke am besten? «In erster Linie unterscheidet sie sich von allen anderen GP-Pisten, das ist abwechslungsreich. Ich weiß nicht, ob sie einfach anders ist oder einfach neu für uns… Wenn du zum Beispiel nach Jerez blickst – wir haben dort schon eine Million Runden gedreht. In Valencia auch eine Million. Wenn wir dann auf eine neue Strecke kommen – neu ist immer cool. Ich habe den heutigen Tag wirklich genossen. Er war unterhaltsam. Es gibt hier ein paar trickreiche Stellen. Wenn du dort deinen Bremspunkt um einen halben oder einen Meter verpasst, wirst du schon super weit rausgetragen. Du musst hier präzise sein. Ich denke, das ist ein gefälliger und attraktiver Circuit.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Buddh Circuit (22.9.):

1. Marini, Ducati, 1:44,782 min

2. Martin, Ducati, + 0,008 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,051

4. Marc Márquez, Honda, + 0,335

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,420

6. Viñales, Aprilia, + 0,431

7. Bagnaia, Ducati, + 0,498

8. Quartararo, Yamaha, + 0,509

9. Zarco, Ducati, + 0,523

10. Mir, Honda, + 0,550

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,624

12. Binder, KTM, + 0,757

13. Alex Márquez, Ducati, + 0,768

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,794

15. Augusto Fernández, KTM, + 0,807

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,930

17. Oliveira, Aprilia, + 1,081

18. Miller, KTM, + 1,179

19. Pol Espargaró, KTM, + 1,392

20. Bradl, Honda, + 1,494

21. Nakagami, Honda, + 1,528

22. Pirro, Ducati, + 1,791

MotoGP-Ergebnisse FP1, Buddh Circuit (22.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,990 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,139 sec

3. Binder, KTM, + 0,320

4. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,381

5. Viñales, Aprilia, + 0,488

6. Zarco, Ducati, + 0,586

7. Marini, Ducati, + 0,619

8. Martin, Ducati, + 0,620

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,788

10. Mir, Honda, + 0,815

11. Augusto Fernández, KTM, + 0,837

12. Nakagami, Honda, + 0,976

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,984

14. Alex Márquez, Ducati, + 1,207

15. Bagnaia, Ducati, + 1,060

16. Miller, KTM, + 1,381

17. Oliveira, Aprilia, + 1,429

18. Pol Espargaró, KTM, + 1,490

19. Quartararo, Yamaha, + 1,524

20. Pirro, Ducati, 2,038

21. Morbidelli, Yamaha, + 2,115

22. Bradl, Honda, + 2,755

Moto2, Buddh Circuit, kombinierte Zeiten nach FP2 (22.9.):

1. Arbolino, Kalex, 1:52,105 min

2. Acosta, Kalex, + 0,065 sec

3. Ogura, Kalex, + 0,083

4. Vietti, Kalex, + 0,214

5. Chantra, Kalex, + 0,346

6. Gonzalez, Kalex, + 0,504

7. Dixon, Kalex, + 0,537

8. Salac, Kalex, + 0,610

9. Canet, Kalex, + 0,695

10. Ramirez, Kalex, + 0,717

11. Foggia, Kalex, + 0,807

12. Tulovic, Kalex, + 0,809

13. Guevara, Kalex, + 0,810

14. Lowes, Kalex, + 0,842

15. Garcia, Kalex, + 0,857