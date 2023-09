Buddh Q1: Bestzeit für Rául Fernández – 4. Binder

Das erste Qualifying auf dem Buddh Circuit wurde eine Beute von Aprilia-RNF-Pilot Raúl Fernández. KTM-Star Brad Binder nur auf P4; Alex Márquez schwer gestürzt. Stefan Bradl sicherte sich Startplatz 21.

Spannung vor dem Qualifying-1 der MotoGP-Klasse auf dem 5,01 km langen Buddh International Circuit (mit acht Rechts- und 5 Linkskurven), denn einige prominente Fahrer (wie der WM-Vierte Brad Binder) hatten am Freitag den direkten Einzug ins Q2 nicht geschafft. Miguel Oliveira, Alex Márquez und Jack Miller bemühten sich ebenfalls, dazu Augusto Fernández (GASGAS Tech3). Aber es kam zu einer heftigen Überraschung!

Nicht weniger als 32 Grad herrschten zu Beginn des Q1. Die Ingenieure an den Boxen hatten alle Hände damit zu tun, die Motoren auf Betriebstemperatur zu halten, denn diese Top-Speed-Piste braucht maximale Motorleistung. Neue Wasserkühler wurden mancherorts montiert, auch wenn sie die Motortemperatur vielleicht nur um 1 Grad senken.

Brad Binder, dessen beste Runde am Freitag wegen gelber Flaggen gestrichen wurde, sonst wäre er auf Platz 4 gelandet, setzte sich am Beginn mit 1:44,761 min an die Spitze vor Raúl Fernández, Morbidelli, Augusto Fernández, Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio, dann folgten Oliveira, Miller und Pol Espargaró.

Fünf Minuten vor Ende der 15-min-Session lag immer noch Binder vor Raúl Fernández an der Spitze. Stefan Bradl auf Platz 11 (+ 1,266 sec) vor Michele Pirro. Brad Binders Vorsprung: 0,238 sec.

Doch dann setzte sich Alex Márquez (Gresini Ducati) mit 1:44,519 min an die Spitze, Raúl Fernández verdrängte ihn wenig später mit 1:44,410 min.

Alex Márquez stürzte jedoch in der nächsten Runde, es kamen gelbe Flaggen raus, sie beendeten alle Hoffungen von Brad Binder auf eine Zeitverbesserung. Er startet also vom 14. Startplatz.

Alex Márquez hat sich offenbar am Brustkorb verletzt. Ob er am Q2 teilnehmen kann, ist fraglich. Auch seine rechte Hand scheint verletzt worden zu sein.

Raúl Fernández kam mit der RNF-Aprilia zum zweiten Mal hintereinander nach Misano ins Q2.

Ergebnis Q1, Buddh Circuit, 23. September

1. Raúl Fernandez, Aprilia, 1:44,410 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,109 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,119

4. Brad Binder, KTM, + 0,241

5. Nakagami, Honda, + 0,325

6. Miller, KTM, + 0,620

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,627

8. Augusto Fernández, KTM, + 0,656

9. Oliveira, Aprilia, + 0,965

10. Pol Espargaró, KTM, + 1,042

11. Bradl, Honda, + 1,107

12. Pirro, Ducati, + 1,737

MotoGP-Ergebnisse FP2, Buddh Circuit (23.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:45,398 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,203 sec

3. Marini, Ducati, + 0,206

4. Martin, Ducati, + 0,261

5. Binder, KTM, + 0,299

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,303

7. Marc Márquez, Honda, + 0,325

8. Bagnaia, Ducati, + 0,327

9. Miller, KTM, + 0,455

10. Mir, Honda, + 0,462

11. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

12. Augusto Fernández, KTM, + 0,494

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,498

14. Quartararo, Yamaha, + 0,549

15. Viñales, Aprilia, + 0,895

16. Nakagami, Honda, + 0,930

17. Pol Espargaró, KTM, + 0,943

18. Zarco, Ducati, + 0,956

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,969

20. Oliveira, Aprilia, + 1,108

21. Bradl, Honda, + 1,530

22. Pirro, Ducati, + 1,799