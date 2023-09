Verzögerungen wegen Regen auf dem Buddh Circuit

Das Moto3-Qualifying beim ersten Indien-GP wurde durch einen Regenschauer unterbrochen. Das bringt auch Änderungen für den MotoGP-Zeitplan mit sich.

Ähnlich wie am Donnerstagnachmittag, als zahlreiche GP-Piloten bei der Streckenbesichtigung von einem heftigen Regenschauer überrascht wurden, kam es auch am Samstag in Greater Noida zu einem Wetterumschwung: Das Q1 der Moto3-Klasse (13.20 bis 13.35 Uhr Ortszeit) fand noch auf trockener Strecke statt, danach ging auf dem Buddh International Circuit bei starkem Regen vorerst nichts mehr.

Nur das Safety Car drehte seine Runden auf der nassen Piste, die Fahrer müssen warten. Zumindest ließ der Regen nach einer knappen halben Stunde wieder nach.

Übrigens: Moto3-WM-Leader Dani Holgado verkroch sich bereits, er verlor seine beste Rundenzeit im Q1 wegen Überschreiten der «track limits» und flog deshalb noch aus den Top-4 und somit aus der entscheidenden zweiten Qualifying-Session.

Die Rennleitung kündigte unterdessen an: Sollte es auch nach dem Q2 der Moto2-Klasse noch nass sein, wird den MotoGP-Piloten 15 Minuten auf nasser Fahrbahn zugestanden, um sich im Hinblick auf den 11-Runden-Sprint auf die Verhältnisse einstellen zu können. Denn auf dem 5,010 km langen Buddh International Circuit verfügen sie noch über keinerlei Erfahrung im Regen.

20 Minuten nach dieser zusätzlichen Session wird dann die Boxengasse für eine Minute geöffnet, damit die MotoGP-Piloten mit einer «quick start procedure» für den MotoGP-Sprint Aufstellung nehmen können.

Stefan Bradl gab im Interview mit den Kollegen von ServusTV allerdings zu bedenken, dass die MotoGP-Piloten einem Regenrennen auf dem BIC kritisch gegenüberstehen: «Hier im Nassen zu fahren, ist zu gefährlich. Es gab ein Meeting, bei dem gesagt wurde, dass auf Regenreifen keiner rausfährt. Wir werden sehen.»

Von der Rennleitung kam kurz darauf die Information: Um 14.35 Uhr Ortszeit (11.05 Uhr in Mitteleuropa) geht es mit dem Moto3-Qualifying weiter.

Angepasster Zeitplan für den Samstag (MESZ):

11.05 – 11.20 Uhr: Moto3, Q2

11.35 – 11.50 Uhr: Moto2, Q1

12.00 – 12.15 Uhr: Moto2, Q2

12.30 – 12.45 Uhr: MotoGP, Wet Session

13.08 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)