Miguel Oliveira: Freude über Empfang in Botschaft

RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira wurde nach dem bitteren MotoGP-Wochenende in Indien vor dem «Motul Grand Prix of Japan» in Motegi eine besondere Ehre zu Teil, die er sichtlich genießen konnte.

Die Statements von Miguel Oliveira nach der MotoGP-Premiere in Indien waren sehr ernüchternd. Der Portugiese kam als Zwölfter eine halbe Minute hinter Sieger Marco Bezzecchi ins Ziel, noch dazu hinter seinem RNF-Teamkollegen Raúl Fernández. Erstmals musste der fünffache MotoGP-Sieger nach eigenen Aussagen zugeben, dass er ohne Chancen war.

Oliveira wird die anstehende Aufgabe in Japan aber definitiv mit neuer Motivation und Elan angehen. Zur Zerstreuung gab es für den 28-Jährigen nämlich vor dem Japan-Grand Prix in Motegi einen sehr ehrenvollen Termin. Oliveira erhielt nämlich eine offizielle Einladung in die portugiesische Botschaft in Tokio, dort empfing ihn der aktuelle Botschafter Vitor Sereno.

Der Hintergrund: Japan und die einstiege Seefahrer-Nationen Portugal feiern in diesem Jahr 480 Jahre ihrer politischen und wirtschaftlichen Beziehungen. «Erstmals in meiner Karriere wurde ich in einer portugiesischen Botschaft empfangen», freute sich Oliveira, der in seiner Heimat längst Kult-Status genießt und durch seine bislang fünf erreichten MotoGP-Triumphe (alle auf KTM) als Nationalheld gefeiert wird.

«Es fühlt sich gut an, wenn man so weit von seinem Heimatland entfernt gewürdigt wird und sich seinem Land damit doch wieder so nahe fühlt. Das ist für mich eine große und Ehre und ein echtes Privileg», betonte Oliveira und er fügte gleich mit einem Augenzwinkern an: «Wir haben in Japan Portugiesisch gesprochen! Ich möchte mich sehr für diesen einzigartigen Moment bedanken.»

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.