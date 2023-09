Aleix Espargaró: Nie Pessimist, mit einer Ausnahme

Zumindest das Hitzeproblem sollte Aprilia beim Japan-GP an diesem Wochenende nicht plagen, Aleix Espargaró erwartet in Motegi mit der RS-GP dennoch keine Wunderdinge. Traut er Honda mehr zu?

Auch wenn der Buddh International Circuit nahe New Delhi für alle neu war, erlebte Aprilia am vergangenen Wochenende doch in gewisser Hinsicht ein Déjà-vu, denn zum Auftakt in die Asien-Tournee lief es für den Hersteller aus Noale alles andere als nach Wunsch – ähnlich wie schon vor einem Jahr in Übersee, als die Performance von Aleix Espargaró und der RS-GP eingebrochen war.

Aus Indien reiste der 34-jährige Spanier nach einem Sturz im Sprint und einem technisch bedingten Ausfall am Sonntag ohne Punkte weiter nach Japan, er liegt jetzt 32 Punkte hinter dem WM-Vierten Brad Binder zurück. Dass die vergleichsweise kühleren Temperaturen im Mobility Resort Motegi («Für Motegi-Verhältnisse ist es heiß!») alle Probleme lösen würden, glaubt der zweifache Saisonsieger nicht. «In den richtig heißen Rennen haben wir Schwierigkeiten, wir haben Probleme mit der Hitze, das ist schon seit vier oder fünf Saisons so. Von den Streckentemperaturen her wird es hier besser sein, generell ist es aber nicht unsere beste Strecke.»

Tatsächlich kam Aprilia in Motegi noch nie über Platz 7 hinaus (durch Álvaro Bautista 2016, Aleix Espargaró 2017 und Maverick Viñales 2022).

Espargarós Markenkollegen Maverick Viñales und Raúl Fernández sehen dem Japan-GP dennoch mit großer Zuversicht entgegen. «Okay, dann müssen wir uns an sie halten», schmunzelte Aleix. Dann machte er deutlich: «Ich bin weder positiv noch pessimistisch gestimmt – ich bin nie ein Pessimist, abgesehen von Österreich. Wenn man sich aber das Layout [von Motegi] anschaut, dann hat es mehr von Österreich als von Argentinien, wenn ihr wisst, was ich meine…»

«Natürlich ist es gut, vom Kopf her positiv eingestellt zu sein. Das ist eine Sache, man muss aber auch realistisch sein», unterstrich Aleix Espargaró. «Das ist eine Stop-and-Go-Strecke und wir haben Mühe, das Motorrad abzubremsen – alle vier Aprilia-Piloten, das ist sicher – und wir haben nicht das beste Drehmoment im Feld. Es ist also klar, dass es nicht einfach werden wird.»

Immerhin sollte Aprilia beim Set-up der RS-GP für derartige Strecken einen Schritt weiter sein als noch vor einem Jahr. «Im Vorjahr haben wir hier mit unserem Basis-Set-up begonnen, nachdem wir in Aragón gefahren waren, und viel Zeit verloren. Dieses Jahr werden wir mit einem Set-up beginnen, das wir als Art ‚Stop-and-Go-Setting‘ versucht haben zu erarbeiten. Die Balance und die Gewichtsverteilung sind ein bisschen anders, hoffentlich hilft uns das zu Beginn», verriet der dreifache MotoGP-Sieger.

Dabei beruft sich Aleix Espargaró auch auf die Erfahrung vom vergangenen Wochenende: «In Buddh, auf einer Strecke mit viel Stop-and-Go, war ich im Rennen sehr konkurrenzfähig. Ich war sehr stolz auf den Schritt, den wir gemacht haben. In Österreich war es auch nicht so schlecht. Es ist noch nicht fantastisch, aber es ist besser.»

Während die RS-GP mit Stop-and-Go-Strecken zu kämpfen hat, präsentierte sich Honda in Indien mit dem dritten Platz von Marc Márquez im Sprint und dem fünften Rang von Joan Mir im Grand Prix unerwartet stark. Was traut der Aprilia-Werksfahrer den Japanern beim Heim-GP zu? «Die Honda ist ein Motorrad, bei dem von außen betrachtet der mangelnde Grip das Problem ist. Auf einer Stop-and-GP-Strecke, auf der man den Hinterreifen weniger lange beansprucht, können sie vielleicht stark sein. Marc ist einer der besten Fahrer – wenn nicht der Beste – auf der Bremse. Ich glaube, sie können stark sein. Dazu ist der Heim-GP immer auch eine gute Motivation.»

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.