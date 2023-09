Miguel Oliveira (11.): «Gelbe Flaggen waren schuld»

Miguel Oliveira (28) muss am Samstag in Q1 antreten

RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira verpasste am Freitag des Japan-GP nur um Haaresbreite den direkten Einzug ins Qualifying 2. Der Portugiese ärgerte sich darüber, sah aber gleichzeitig noch viel Verbesserungspotenzial.

Auf dem Buddh International Circuit lief für Miguel Oliveira zuletzt nur wenig zusammen. Als Zwölfter blieb der Portugiese am Sonntag weitestgehend chancenlos und reiste enttäuscht aus Indien ab. Und auch der Japan-GP begann für das CryptoDATA-RNF-Aprilia-Ass schwierig, denn im ersten freien Training landete er nur auf Rang 16.

Am Nachmittag gelang dem 28-Jährigen schließlich die erhoffte Steigerung. Er umrundete das 4,8 km lange Mobility Resort Motegi in 1:44,317 min und büßte damit 0,828 sec auf die Tagesbestzeit von Brad Binder (KTM) ein. Einziger Wehrmutstropfen, mit seiner Rundenzeit stellte Oliveira seine RS-GP 22 auf Platz 11 und verpasste damit den direkten Einzug ins Q2 um gerade einmal 0,014 sec. Das Aprilia-Werksduo Aleix Espargaró (3.) und Maverick Viñales (8.) qualifizierte sich hingegen auf Anhieb für die entscheidende Qualifying-Session.

«Der Tag war in Ordnung, jedoch habe ich im letzten Anlauf keine optimale Runde zusammengebracht. Zwei Mal waren die gelben Flaggen schuld, darüber war ich nicht glücklich. Ich hätte etwas schneller sein können, weiß aber nicht, ob es für das Q2 gereicht hätte», rechtfertigte der WM-13. sein knappes Scheitern.

Im Vorfeld des Japan-GP hatte der Aprilia-Pilot die Top-10 als Ziel anvisiert. Jedoch stellte er nach den beiden Trainingssitzungen am Freitag frustriert fest: «Ich bin jetzt Elfter und habe mein Ziel somit verfehlt.» Gleichzeitig betonte er aber: «Für Samstag bleibt mein Ziel dennoch das gleiche.»

Um im ersten Qualifying am Samstagvormittag unter die Top-2 zu gelangen und sich somit noch einen Platz im Q2 zu sichern, will sich Oliveira besonders in einem Bereich verbessern: «Ich muss definitiv auf eine Runde gesehen schneller werden. Denn als ich zur Mitte des Trainings den weichen Reifen montiert habe und dazu die Rennkonfiguration am Bike eingestellt war, war ich fast genauso schnell wie auf meiner schnellsten Runde im Zeitenangriff. Das zeigt mir, das wir noch viel Raum für Verbesserungen haben.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, kombinierte Zeiten nach FP2 (29.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Ferner:

18. Arbolino, Kalex, + 1,018