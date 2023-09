Marc Márquez (14.): «Ducati, KTM und Aprilia besser»

Repsol-Honda-Werkspilot Marc Márquez landete im Motegi-Zeittraining nach einem Crash nur an 14. Stelle. Er macht sich keine Illusionen. «Ob wir ins Q2 kommen, ist fraglich. Wir können nur auf Platz 10 bis 12 fahren.»

Bisher zeichnete sich auf dem Mobility Resort Motegi nicht ab, dass Marc Márquez mit der Repsol-Honda beim Japan-GP so gut mithalten kann wie zuletzt in Indien. Denn der 30-jährige Spanier landete im ersten Training nur an 13. Stelle und rutschte im Zeittraining über 60 Minuten an Nachmittag sogar auf Platz 14 unter 21 Teilnehmern ab. Marc verlor satte 1,085 Sekunden auf die Bestzeit von Red Bull KTM-Werkspilot Brad Binder.

Doch der aktuelle WM-Sechzehnte ließ den Kopf nicht hängen. «Das war ein guter Tag, aber er ist unglücklich verlaufen», lautete die Bilanz des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters. «Denn an manchen Tagen schaffe ich den Einzug ins Q2, obwohl mir der Speed fehlt. Aber heute hatte ich den nötigen Speed, trotzdem habe ich den direkten Einzug ins Q2 nicht geschafft. Denn mit dem ersten Reifen habe ich in der Zielkurve einen Fehler gemacht, deshalb war die Runde beim Teufel, außerdem habe ich die Grünfläche dort überfahren. Jedenfalls habe ich dort einige Zehntel verloren.»

Márquez weiter: «Dann mit dem zweiten Reifen gab es gelbe Flaggen, ich habe also noch eine Chance verpasst. In der letzten Runde gab es noch ein Missverständnis, denn ich habe diese gelbe Flagge nie wahrgenommen. Ich dachte deshalb, meine Bestzeit liegt bei 1:44,0 min. In der letzten Runde meinte ich, ich müsse also 1:44,0 min unterbieten. Doch diese Zeit war gestrichen worden wegen der gelben Flagge… Um 1:44 min zu unterbieten, dazu musste ich ein Extra-Risiko eingehen, deshalb bin ich gestürzt. Aber selbst Zeiten von 1:44,2 oder 1:44,3 min sind hier gute Rundenzeiten. So eine Runde hätte für die Top-10 reichen können. In diesem Fall hätte ich in der letzten Runde weniger riskieren müssen…»

«Jetzt müssen wir im Q1 herausfinden, ob wir das Potenzial haben, ins Q2 aufzusteigen», sagte Marc. «Das wird auf jeden Fall schon sehr schwierig, denn auf dieser Piste ist es sehr mühsam, konstant und schnell zu sein. Wir sind eine halbe Sekunde langsamer als die Topfahrer, die Ducati sind schneller als wir, auch KTM und Aprilia. Wenn sich diese Bikes alle vor uns einreihen, sind wir an zehnter oder zwölfter Position.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, kombinierte Zeiten nach FP2 (29.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Ferner:

18. Arbolino, Kalex, + 1,018