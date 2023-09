Jorge Martin (4.): «Noch nicht bereit für Qualifying»

Der Spanier kann in Motegi rein rechnerisch die WM-Führung übernehmen

Jorge Martin gelang am Morgen auf dem Twin Ring Motegi trotz Sturz die Bestzeit

Mit der Vormittags-Bestzeit und einem Sturz endete für Jorge Martin ein turbulenter Trainingsfreitag in Motegi. Der sonst so selbstsichere Prima-Pramac-Ducati-Pilot offenbarte anschließend ungewohnte Zweifel.

Mit seinem Doppelsieg in Misano und dem Sprint-Sieg sowie Platz 2 beim Indien-GP hat Jorge Martin (279 Punkte) seinen WM-Rückstand auf Tabellenführer Francesco Bagnaia (292) deutlich verkürzt. Und auch am Freitag legte der Spanier auf dem 4,801 km langen Mobility Resort Motegi (8 Rechtskurven, 6 Linkskurven, längste Gerade: 762 Meter) einen Auftakt nach Maß hin. Denn im ersten Training sicherte sich Martin mit 1:45,192 min die Bestzeit.

Mit Blick auf die Bestmarke von Vorjahres-Sieger Jack Miller stellte der WM-Zweite anschließend zufrieden fest: «Wenn ich meine Pace anschaue, bin ich bereits jetzt schneller als im Vorjahr und damit genauso schnell wie der letztjährige Sieger. Das ist wichtig.» Zur Erinnerung, Millers Bestzeit war 2022 eine 1:45,198 min.

Jedoch blieb der Fahrer des Pramac Ducati Teams im Laufe der 45-minütigen Session nicht fehlerfrei. Neun Minuten vor Schluss verbremste er sich vor Kurve 3 und kippte daraufhin im Kiesbett um. «Ich bin etwas weitgegangen und habe gedacht, dass ich die Kurve noch schaffe. Daraufhin bin ich umgekippt, doch das war keine große Sache», beschwichtigte der «Martinator» die Situation.

Im zweiten Training stellte der 25-jährige Madrilene seine Desmosedici GP23 auf Platz 4. Jedoch büßte er dabei bereits 0,354 sec auf die Tagesbestzeit von KTM-Star Brad Binder ein. «Bei der Zeitenattacke habe ich meine persönliche Bestzeit unterboten», begann Martin, betonte aber auch: «Das hat jedoch nicht gereicht, um Brad zu schlagen. Wir müssen analysieren, wo wir uns noch verbessern können.»

© Gold & Goose Willkommen im Motegi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Binder und Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

Auf die Frage, ob er sich bereit fühlt, am Samstag seinen fünften Sprint-Sieg der Saison einzuheimsen, deutetet Martin auf die wechselhaften Wetterprognosen: «Falls es regnen sollte, müssen wir uns schnell an die neuen Begebenheiten anpassen.» Gleichzeitig gestand der selbstbewusste Spanier, der in der MotoGP bereits zehn Mal von der Pole-Position losfuhr: «Falls es trocken bleibt, fühle ich mich bereit für das Rennen, jedoch noch nicht ganz für das Qualifying.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, kombinierte Zeiten nach FP2 (29.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Ferner:

18. Arbolino, Kalex, + 1,018