Johann Zarco (7./Ducati): «Binder ist die Ausnahme»

Johann Zarco will sich am Samstag in Motegi für die erste Startreihe qualifizieren, um im Sprint um den Sieg zu kämpfen. Mit Blick auf das Qualifying lobte der Pramac-Ducati-Pilot die Fähigkeiten von KTM-Ass Brad Binder.

Nach Platz 11 am Vormittag verbesserte sich Johann Zarco (Prima Pramac Ducati) im zweiten Training um zwei Sekunden und schaffte mit 1:44,062 min den Sprung in die Top-10. «Ich konnte mich am Nachmittag im Vergleich zum Morgen ordentlich steigern. Besonders in der Bremsphase bin ich stärker geworden», lobte der Siebtplatzierte seine Fortschritte und erklärte: «Im ersten Training habe ich mich öfter verbremst. Doch dieses Problem konnten wir im zweiten Anlauf lösen, woraufhin ich mich auf die Linienwahl konzentrieren konnte und schneller wurde.»

Trotz seiner Steigerung büßte der Franzose 0,573 sec auf die Tagesbestzeit von KTM-Pilot Brad Binder ein: «Ich habe mich nicht gut genug gefühlt, um so eine Fabelzeit wie Brad zu fahren», gestand Zarco. «Aber ich bin direkt im Q2 und habe das Bike unter Kontrolle. Das ist für mich sehr wichtig.»

Ob er am Samstag im Sprint seinen lang ersehnten ersten MotoGP-Sieg erringen kann, hängt für Zarco neben dem Wetter vor allem vom Qualifying ab: «Im Trockenen muss ich noch etwas schneller werden. Um im Sprint-Rennen vorne dabei zu sein, musst du in der ersten Reihe stehen. Die einzige Ausnahme ist da Binder», verwies der 33-Jährige auf den Tagesschnellsten, der schon oft bewiesen hat, dass er trotz schlechter Startposition an der Spitze mitmischen kann.

Mit Blick auf Samstag ergänzte der Ducati-Pilot: «Auch wenn das Qualifying nass sein sollte, bleibt meine Strategie die gleiche. Ich werde von Beginn an Gas geben, um ein gutes Gefühl aufzubauen. Ich kann mich schnell an neue Situationen anpassen, weshalb ich am Samstag die Pole-Position anstrebe.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742 sec

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395