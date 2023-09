Alex Rins (LCR-Honda) gab auf: Stechende Schmerzen

Alex Rins wird am Samstag in der LCR-Box wieder für Stefan Bradl Platz machen

Das Comeback von LCR-Honda-Pilot Alex Rins ist vorläufig gescheitert: Wegen stechender Schmerzen im verletzten rechten Bein warf der Katalane nach dem Freitagstraining in Motegi das Handtuch.

Am 17. April hatte Alex Rins weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als er mit seiner LCR-Honda sensationell den Texas-Grand Prix gewann. Knapp 8 Wochen später folgte der Absturz mit einem vehementen Highsider bei einem missglückten Überholmanöver im Sprintrennen von Mugello am 10. Juni, der mit einem doppelten Bruch des rechten Schien- und Wadenbeins endete.

Nach zwei Operationen und dreieinhalb Monaten Rekonvaleszenz stieg der 27-jährige Spanier in Motegi erstmals wieder in den Sattel seiner RC213V. Doch der Comeback-Versuch beim Japan-Grand Prix wurde zum Leidensweg: Am Freitagvormittag fuhr Rins mit 2,4 Sekunden Rückstand als Letzter hinterher. Die Schmerzen waren zu diesem Zeitpunkt noch erträglich, das Bein wurde über Mittag mit Eispackungen behandelt. Am Nachmittag machte Rins dann weitere Fahrversuche, er schaffte allerdings nur vier Runden und fiel im Vergleich zum neuen Spitzenreiter Brad Binder noch weiter zurück, auf 3,7 Sekunden, und zog dann einen Schlussstrich.

«Meine Ärztin hat mir vor der Abreise eingeschärft, nicht weiterzufahren, wenn es sehr weh tut, denn die Brüche sind noch nicht vollständig verheilt und eine Überbelastung könnte die bisherigen Heilungsfortschritte aufs Spiel setzen, mitsamt der eingesetzten Platte und den Schrauben», erklärte Rins. «Vor allem in den schnellen Rechtskurven, in den Bremszonen der Kurven 5 und 6, wo ich das Gewicht des Motorrads mit dem Bein kontrollieren muss, war der Schmerz stechend.»

Während Stefan Bradl ab Samstag die Maschine übernimmt, macht sich Rins auf den Heimflug, um die Rehabilitation fortzusetzen und voraussichtlich in zwei Wochen beim Indonesien-GP den nächsten Comeback-Versuch zu unternehmen.

«Hier das Fahren mit meiner MotoGP-Maschine zu probieren und nicht weitermachen zu können, ist Teil der Rekonvaleszenz. Es war eines der möglichen Szenarien», ließ sich Rins nicht unterkriegen. «Doch insgesamt habe ich eine gewaltige Verbesserung im Vergleich zu vor einem Monat festgestellt, deshalb will beim nächsten Rennen abermals antreten und aufs Neue beurteilen, wie es mir geht und ob ich fahren kann.»

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395