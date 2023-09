Motegi-GP: Stefan Bradl ersetzt Alex Rins

Stefan Bradl steigt am Samstag in Japan statt Rins auf die LCR-Honda

Alex Rins musste nach dem zweiten Freitag-Training beim GP von Japan einsehen, dass seine körperliche Verfassung nicht ausreicht, um auf der LCR-Honda respektabel abzuschneiden.

Die Hauruck-Aktion von Alex Rins, der sich zu Beginn dieser Woche in Madrid untersuchen ließ, dann grünes Licht für die Teilnahme am Freitag-Training in Motegi bekam, hier erst am Donnerstag in der Früh eintraf und heute im Zeittraining als Letzter 3,747 Sekunden auf die Bestzeit von Brad Binder (Red Bull KTM) verlor, ist erwartungsgemäss gescheitert.

Stefan Bradl, als LCR-Pilot in Assen auf Platz 13 und in Indien auf Platz 15 gelandet, wird den sechsfachen MotoGP-Sieger Alex Rins morgen auf dem Twin Ring Motegi ersetzen.

«Ich bin bei Honda gewöhnt, kurzfristig eingesetzt zu werden», sagte Stefan Bradl, der vom kurzfristig anberaumten Rins-Comeback (er braucht zur Fortbewegung wegen der Schmerzen im rechten Unterschenkel immer noch eine Krücke) am Donnerstag überrascht wurde.

Bradl hat jetzt einen Trainingstag verpasst und vor dem Qualifying-1 morgen im zweiten freien MotoGP-Training nur 30 Minuten Zeit, um sich an die Strecke zu gewöhnen und das Motorrad auf seine Bedürfnisse abzustimmen. «Immerhin bin ich im September hier mit dem neuen Chassis einmal eineinhalb Tage gefahren», blickt Bradl zurück.

Bradl hat 2008 in Motegi den Achtelliter-GP auf der Kiefer-Aprilia gewonnen und hier 2013 auf der LCR-Honda den fünften Platz erreicht.

Der Bayer war auf dem Sachsenring 2018 nach dem ersten Freitag-Training statt Franky Morbidelli (Hand verletzt) bei Marc VDS Honda eingesprungen.

Fahrerwechsel am Samstag kommen selten vor. Aber Avintia Blusens Ducati hat beim Catalunya-GP 2013 den verletzten Hiroshi Aoyama erst Samstagmittag gegen den 36-jährigen Nobody Javi de Amor ausgetauscht. Denn der reguläre Ersatzfahrer Ivan Silva war ebenfalls außer Gefecht... Doch diese Aktion fand statt, als das Quali-System mit Q1 und Q2 noch nicht existierte.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, kombinierte Zeiten nach FP2 (29.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Ferner:

18. Arbolino, Kalex, + 1,018