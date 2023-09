Joan Mir (Honda/12.): Crash mit 2024er-Prototyp

Repsol-Honda-Werksfahrer Joan Mir kam am Freitagvormittag in Motegi mit dem RC213V-Prototyp für 2024 nicht sehr weit und sprach danach über die Unzulänglichkeiten bei Honda.

Nachdem Marc Márquez bereits festgelegt hatte, dass er das neue Chassis nicht weiter testen möchte, kam seinem Teamkollegen Joan Mir die Ehre zu Teil, am Freitag in der Früh den Prototyp für 2024 zu bewegen. Doch in Runde 9 legte sich der Spanier damit bereits ins Kiesbett.

«Der Crash heute am Morgen hat unseren Plan etwas komplizierter gemacht», stellte der Weltmeister von 2020 fest. «Wir waren im zweiten Exit mit dem Prototyp unterwegs. Es war ein seltsamer Crash, es war schade. Ich wollte am Nachmittag dann ein passendes Set-up an meinem Bike finden, um mich für Q2 zu qualifizieren, statt Motorräder zu probieren, wenn es um das Q2 geht.»



Die direkte Zulassung zu Q2 verpasste Mir am Freitagnachmittag schließlich als Zwölfter um 0,167 sec.

© Gold & Goose Willkommen im Motegi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Cal Crutchlow © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Binder und Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

Mir stellte klar: «Ich bin im Moment nicht glücklich mit unserem Set-up. Ich habe Probleme, das Bike abzubremsen. Das sollte aber nicht sein, denn in diesem Bereich können wir normalerweise Boden gut machen. Das Gefühl war nicht fantastisch. Okay, wir haben für das zweite Training einen Schritt gemacht, aber es war nicht genug. Wir müssen in eine andere Richtung gehen, damit wir etwas früher verzögern können und etwas mehr Speed in die Kurve mitnehmen können. Es ist schade, dass wir es nicht ins Q2 geschafft haben, aber ich habe alles versucht.»

Zum Plan für den Samstag saget Mir: «Vielleicht werden wir das Prototyp-Bike nochmals testen. Wir müssen vorher anhand der Daten alles checken und sehen, was da passiert ist. Wir haben auch nicht viel Zeit, weil dann ja auch gleich das Qualifying kommt, aber es könnte sein, dass wir es versuchen. Wir müssen ein Bike haben, das funktioniert.»

«Ich habe vielleicht meine Zeit heute in der Früh ein wenig verbessert, aber es ist seltsam, wenn man gleich in FP1 schon stürzt. Mein Gefühl mit dem Motorrad war auch nicht großartig. Ich glaube, wir müssen das Bike ein wenig anders ausbalancieren, um konkurrenzfähig zu sein», so Mir.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395