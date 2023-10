Brad Binder (Sturz): «Werde diese Scharte auswetzen»

Brad Binder: Keine Punkte am Sonntag in Motegi

Red Bull KTM-Werkspilot Brad Binder lag im Regen nur an zehnter Stelle, als er in Turn 3 beim Bremsen ausrutschte. «Insgesamt war Japan trotzdem ein positives Wochenende», sagt er.

Nach dem starken zweiten Platz im Sprint vom Samstag, bei dem er in zwölf Runden nur 1,3 sec auf Sieger Jorge Martin verlor, wollte Brad Binder mit der. Red Bull KTM am Sonntag beim GP von Japan auf dem Twin Ring Motegi alles tun, um Jorge Martin und der restlichen Ducati-Meute das Leben noch schwerer zu machen. Doch der Südafrikaner stürzte im Regen in der sechsten Runde, als er auf Platz 10 lag.

Binder musste einen weiteren Nuller in Kauf nehmen und verlor als WM-Vierter einen Teil seines Punktevorsprungs, nachdem er am Samstag bereits auf 39 Punkte Guthaben auf den WM-Fünften Johann Zarco geblickt hatte. «Insgesamt hatten wir hier in Japan ein sehr positives Weekend», ließ «Brad Attack» den Kopf nicht hängen. «Ich war in fast allen Sessions schnell und konkurrenzfähig. Gestern der zweite Platz im Sprint war ein fantastisches Ergebnis.» Und am Freitag hatte er sogar die Tagesbestzeit erzielt!

«Aber leider haben uns heute knifflige Wetterbedingungen heimgesucht. Es begann in der ersten Runde stärker zu regnen, deshalb kamen fast 15 Fahrer nach der ersten Runde für den ‘bike swop’ an die Box. Ich habe dann mit den Regenreifen eine gute Pace vorgelegt und begann mich auf der nassen Fahrbahn recht wohlzufühlen. Doch leider hat dann beim Anbremsen von Turn 3 das Vorderrad leicht blockiert, ich bin gestürzt. Damit war das Rennen gelaufen… Mein Dank geht an das Team, sie haben tadellos gearbeitet. Wir werden diese Scharte bei den kommenden Grand Prix auswetzen.»

Binder wehrt sich gegen die Behauptungen, er sei ein aussergewöhnlich guter Regenfahrer, immerhin habe er trotz des starken Regens 2021 in Spielberg auf Slicks gewonnen. «Nein, ich bin trotzdem kein Regenspezialist. Ich war auf nasser Fahrbahn nur einmal wirklich vorn, das war in Österreich 2021.»

Und damals war Binder als einziger der 6-Mann-Spitzengruppe mutig und schlau genug, kurz vor Schluss nicht mehr zum Motorradwechsel an die Box zu fahren. So führte er mit Slicks einen bewundernswerten Eiertanz auf – und stürmte von Platz 6 im Handumdrehen auf Platz 1, während die Gegner in der Boxengasse kostbare Zeit verloren.

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi, 1.10.:

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.