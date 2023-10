Cal Crutchlow: Yamaha-Plan im Moment nicht gut genug

Nach seinem Wildcard-Auftritt beim Japan-GP äußerte sich Cal Crutchlow zu seinen weiteren Plänen für die laufende MotoGP-Saison und ließ trotz Angebot offen, ob es für ihn bei Yamaha 2024 weitergeht.

Cal Crutchlow beendete seine Karriere als Stammfahrer nach der Saison 2020 und löste für 2021 Jorge Lorenzo als Yamaha-Testfahrer ab. Schon im ersten Jahr sprang er als Ersatzmann zunächst für Franco Morbidelli und dann für Maverick Viñales insgesamt vier Mal ein. Im Vorjahr kehrte Cal dann sogar für sechs Grand Prix in die MotoGP-WM zurück, weil Andrea Dovizioso sich in Misano frühzeitig verabschiedet hatte.

In seiner dritten Saison als Yamaha-Testfahrer trat Crutchlow am vergangenen Wochenende im Mobility Resort Motegi erstmals auch mit einer Wildcard an, um laut Aussagen des japanischen Herstellers die Entwicklung voranzutreiben. Tatsächlich sprach der Brite davon, dass er vor allem Dinge aussortieren müsse, die nicht funktionieren würden. Als 13. des abgebrochenen Flag-to-Flag-Rennens nahm er am Sonntag aber immerhin drei Punkte mit.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Motegi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bagnaia, Martin, Márquez © Gold & Goose Sieger Jorge Martin Zurück Weiter

Weitere Wildcard-Einsätze sind für den dreifachen MotoGP-Sieger aktuell nicht geplant. «Nein. Es sei denn, sie ändern den Plan, aber das bezweifle ich. Ich habe noch zwei Tests – einen in Jerez und einen in Valencia», äußerte sich Cal nach dem Japan-GP zu seinem Terminkalender für den Rest der Saison.

Wie es 2024 weitergeht, weiß der 37-Jährige noch nicht. «Sie wollen, dass ich einen neuen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichne, aber das hängt vom Testprogramm ab», verriet Crutchlow mit Verweis auf seinen Arbeitgeber Yamaha. «Der Plan ist im Moment nicht gut genug und das wissen sie. Ich hatte in diesem Jahr zum Beispiel einmal 14 Wochen Pause – nach Sepang hatte ich neun Wochen Pause und danach drei Tests in drei Wochen, danach 14 Wochen nichts und dann wieder drei Tests in zwei Wochen. So geht es nicht. Wir müssen sicherstellen, dass wir konstant am Motorrad arbeiten, auch für die Ingenieure, dann macht man Fortschritte. Hoffentlich erstellen sie einen besseren Plan und dann werde ich eine Entscheidung treffen.»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.