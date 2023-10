Offiziell: Marc Márquez und HRC gehen getrennte Wege

Marc Márquez sitzt künftig nicht mehr in der Repsol-Honda-Box

Mit einer offiziellen Pressemitteilung gab die Honda Racing Corporation am Mittwoch bekannt, dass der Vertrag mit Marc Márquez im gegenseitigen Einvernehmen am Ende der MotoGP-Saison 2023 frühzeitig aufgelöst wird.

Eigentlich würde der Vier-Jahres-Vertrag zwischen HRC und Marc Márquez noch bis inklusive 2024 laufen, was sich seit Wochen abgezeichnet hat, ist nun aber offiziell: Die einstige Erfolgsgeschichte nimmt nach elf Jahren, sechs MotoGP-Titeln, fünf Triple-Crown-Gewinnen, 59 GP-Siegen, 101 Podestplätzen und 64 Pole-Positions ein frühzeitiges Ende.

Beide Parteien waren sich einig, dass es in ihrem besten Interesse sei, in Zukunft jeweils andere Wege zu beschreiten, um ihre jeweiligen Ziele bestmöglich zu erreichen, hieß es im offiziellen Honda-Statement, in dem von einer einvernehmlichen Vertragsauflösung mit Ende 2023 die Rede ist.

Beide Parteien würden sich gegenseitig für den Rest der Saison 2023 jedoch noch voll unterstützen, hieß es weiter. Abschließend wünschte HRC Marc Márquez noch alles Gute für seine Zukunft.

Damit ist – wie von SPEEDWEEK.com angekündigt – der Weg frei für den Wechsel ins Ducati-Kundenteam von Gresini Racing. Eine offizielle Bestätigung der italienischen Mannschaft steht aber noch aus.