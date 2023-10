Marc Márquez: «Nicht mit dem Herzen entschieden»

Honda am Ende des Jahres zu verlassen, sei die schwierigste Entscheidung seines Lebens gewesen, ließ der sechsfache MotoGP-Champion in einem ungewohnt offenen und emotionalen Beitrag wissen.

Am frühen Mittwochnachmittag teilte die Honda Racing Corporation offiziell mit, dass der Vertrag mit Marc Márquez nach der Saison 2023 frühzeitig aufgelöst wird. Der 30-jährige Spanier selbst meldete sich kurz darauf auf seinen Social-Media-Kanälen und dankte Honda für sechs WM-Titel, fünf Triple-Crown-Gewinne, 59 GP-Siege, 101 Podestplätze und 64 Pole-Positions, vor allem aber «eine einzigartige und unwiederholbare Beziehung».

Wie sehr ihm die Entscheidung für einen Abschied tatsächlich nahegeht, gab Marc dann am Abend in einer weiteren Instagram-Story preis. Er zeigte sich mit Tränen in den Augen und richtete sich mit diesen Worten an seine Fans: «Ich möchte mit euch diese Nachricht teilen, die ich einem Teammitglied geschickt habe.»

Darauf folgte der Nachrichtentext: «Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, ob ich es richtig oder falsch mache, ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird, ich weiß nicht, ob das alles gut wird, aber was ich weiß, ist alles, was wir zusammen erreicht haben.»

«Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, geleitet vom Kopf und vom Mut, NICHT vom Herzen. Das Team meines Herzens werdet immer ihr sein, die von immer, die mich unterstützen haben und unterstützen werden. Eine Sache aber ist mir klar, ich will versuchen, wieder zum besten Fahrer der Welt zu werden, und dafür muss ich es auf dem Motorrad genießen», machte der achtfache Weltmeister deutlich.

«Ich habe eine Theorie herangezogen, die der Bergsteiger in dem Buch genannt hat, das du mir zum Lesen gegeben hast», schrieb Márquez weiter. «Wenn ich den Everest in drei Tagen erklimmen kann, warum soll ich es in fünf Tagen machen? Logischerweise ist es viel riskanter, es in drei Tagen zu tun, du setzt dich mehr aus und es wird vielleicht nicht gelingen, aber wenn ich es nie versuche, werde ich es nie wissen. Du hast es mir gesagt und ich habe es angewandt: Folge deinem Instinkt, geht es um Charakter und Eier, schlägt dich keiner.»

«Abschließend muss das Herz sprechen, wie du weißt, ist unser Verhältnis sehr besonders, deshalb hoffe ich, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Lass uns jetzt noch die sechs Feste genießen, die uns in diesem Jahr noch erwarten», verwies der langjährige Honda-Pilot abschließend auf die verbliebenen Rennwochenenden der laufenden Saison.