Alex Márquez zu Marc: «Das Leben belohnt die Mutigen»

Nach der Saison 2023 geht für Marc Márquez mit dem Abschied von Honda ein großes Kapitel seines Rennfahrerlebens zu Ende. Sein Bruder Alex fand an einem aufwühlenden Tag ermutigende Worte.

Es war ein emotionaler Mittwoch bei den Márquez-Brüdern in ihrer Wahlheimat Madrid, nachdem am frühen Nachmittag die Trennung von Marc Márquez und HRC per Saisonende offiziell verlautbart worden war.

Der Abschied vom Repsol Honda-Werksteam nach elf gemeinsamen Jahren – und sechs MotoGP-Titeln, 59 GP-Siegen und 101 Podestplätzen – fällt dem 30-jährigen Superstar der Szene nicht leicht. Er meldete sich am Abend noch mit einer Nachricht an «die Mannschaft seines Herzens» auf den Social-Media-Kanälen und zeigte sich dabei sogar mit Tränen in den Augen.

Alex Márquez, der Honda Ende 2022 für eine Ducati verließ, fühlt mit: «Ich weiß, dass es kein einfacher Tag für dich war, aber du bist ein mutiger Mann und das Leben belohnt die, die Mut haben! Wenige wissen, was du seit 2020 durchgemacht hast, und es ist an der Zeit, dass du das, was dir am meisten gefällt, wieder zu 100 Prozent genießen kannst», richtete er sich auf Instagram an seinen Bruder.

2020 waren die Márquez-Brüder bei Repsol Honda bereits Teamkollegen, die folgenschwere Oberarmverletzung von Marc beim verspäteten WM-Auftakt in Jerez führte letztendlich aber dazu, dass Alex den Großteil der Saison ohne seinen engen Vertrauten und sechsfachen MotoGP-Champion in der Box auskommen musste. Nun deutet alles darauf hin, dass die beiden 2024 bei Gresini Racing wieder gemeinsam antreten werden. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.