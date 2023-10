Alex Márquez: Grünes Licht für Reise nach Indonesien

Guten Nachrichten für Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez: Seine Ärzte gaben ihm die Freigabe für einen Comeback-Versuch beim «Pertamina Grand Prix of Indonesia» auf Lombok in der kommenden Woche.

Beim ersten Indien-GP auf dem Buddh International Circuit flog Alex Márquez am 23. September im Qualifying 1 per Highsider ab. Dabei trug der 27-jährige Spanier drei gebrochene Rippen an der linken Seite davon. Die Ärzte verordneten ihm mindestens zehn Tage Pause, deshalb verpasste er den Japan-GP am vergangenen Wochenende.

Am heutigen Freitag teilte Alex Márquez über seine Social-Media-Kanäle mit, dass er die Reise nach Indonesien zum nächsten Grand Prix (13. bis 15. Oktober) antreten wird. «Ich habe vom medizinischen Team grünes Licht bekommen, nach Indonesien zu reisen. Ich werde vorsichtig sein und mein Gefühl Session für Session überprüfen», kündigte er an. «Ich freue mich darauf zurückzukommen.»

Am Donnerstag wird der zweifache Weltmeister (2014 in der Moto3 und 2019 in der Moto2) in Mandalika noch den obligatorischen Fitness-Check bei den MotoGP-Ärzten bestehen müssen, dann kann er sich am Freitag erstmals wieder auf seine Desmosedici GP22 schwingen.

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.