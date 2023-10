MotoGP zum Frühstück: Der Zeitplan für Mandalika 2023

Nach Indien und Japan legt die MotoGP-WM ein rennfreies Wochenende ein, dann wird die intensive Asien-Tournee auf Lombok fortgesetzt: Der Zeitplan für den «Pertamina Grand Prix of Indonesia» von 13. bis 15. Oktober.

Der Mandalika Street Circuit auf Lombok, der Nachbarinsel des Touristenmagnets Bali, kam im Vorjahr neu in den MotoGP-Kalender. Damit fand nach 25 Jahren erstmals wieder ein Grand Prix der Motorrad-WM in Indonesien statt. Zuletzt waren die Zweirad-Asse 1996 und 1997 auf dem Sentul Circuit gefahren.

Fertiggestellt wurde die malerisch gelegene Strecke von Mandalika (4,301 km lang, elf Rechts- sowie sechs Linkskurven, Startziel-Gerade 507 m) erst 2021, im November desselben Jahres erlebte sie mit der Superbike-WM den ersten internationalen Event. Die MotoGP-Premiere im März 2022 gewann Miguel Oliveira im Regen, damals noch auf KTM.

In dieser Saison werden alle Augen auf das Ducati-interne Duell an der Spitze der WM-Tabelle gerichtet sein: Pramac-Ass Jorge Martin liegt nach seinem Sieg im abgebrochenen Flag-to-Flag-Rennen von Motegi nur noch drei Punkte hinter Titelverteidiger Francesco «Pecco» Bagnaia zurück. Somit ist vor dem 15. von 20 Grands Prix alles offen.

Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie am nächsten Wochenende wieder zeitig aufstehen – sechs Stunden Zeitverschiebung zu Mitteleuropa sind zu beachten.

Die Rennen am Sonntag beginnen im Vergleich zum üblichen Zeitplan jedoch eine Stunde später als gewohnt. So ist das MotoGP-Hauptrennen erst um 15 Uhr Ortszeit angesetzt und damit – wie der Tissot-Sprint am Samstag – um 9 Uhr MESZ.

Zeitplan für den Indonesien-GP 2023 (MESZ)

Freitag, 13. Oktober:

03.00 – 03.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

03.50 – 04.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

04.45 – 05.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



07.15 – 07.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

08.05 – 08.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

09.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



Samstag, 14. Oktober:

02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



06.50 – 07.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

07.15 – 07.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

07.45 – 08.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

08.10 – 08.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

09.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)



Sonntag, 15. Oktober:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

06.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

07.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)