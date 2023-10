Rückschlag: Schlüsselbeinbruch von Marco Bezzecchi 08.10.2023 - 14:29 Von Günther Wiesinger

© Gold & Goose Pechvogel Marco Bezzecchi

Der dreifache Saisonsieger Marco Bezzecchi aus dem Mooney VR46-Team musste sich in Italien operieren lassen. Ob «Bez» in Mandalika am kommenden Wochenende fahren kann, ist offen.