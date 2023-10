Ducati-Sorgen: Auch Michele Pirro ist verletzt

Wieder schlechte Nachrichten aus dem Ducati-Lager: Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro erlitt am Sonntag in der italienischen CIV-Meisterschaft einen Bruch des linken Fußknöchels.

Michele Pirro bestritt am Wochenende das CIV-Finale in Imola und war nach einem Sturz im ersten Rennen am Samstag im Kampf um die Meisterschaft in Rückstand geraten. Am Sonntag landete der 37-jährige Routinier dann erneut im Kiesbett, wenn auch unverschuldet. Ausgerechnet sein CIV-Titelrivale Lorenzo Zanetti räumte ihn nach einem völlig missglückten – und in Italien seither viel diskutierten – Bremsmanöver ab.

Pirro fuhr zwar mit zerkratztem Visier und Schmerzen am linken Fuß weiter, der Barni-Ducati-Pilot musste sich aber mit Platz 11 begnügen und verlor den Italienischen Superbike-Titel um vier Punkte an Zanetti.

Noch bitterer war die Diagnose nach den Kontrollen im Krankenhaus: Bei Pirro wurde ein Bruch am linken Fußknöchel festgestellt, für den heutigen Montag ist in Modena die OP angesetzt. Deshalb muss er einen eigentlich geplanten MotoGP-Test streichen, außerdem steht er bei Bedarf auch nicht als Ersatzmann für die MotoGP-Piloten des italienischen Herstellers aus Borgo Panigale zur Verfügung.

Erst am Sonntag musste sich VR46-Ducati-Schützling Marco Bezzecchi nach einem Trainingsunfall auf der Ranch einem Eingriff am gebrochenen rechten Schlüsselbein unterziehen. «Ich werde bald zurück sein», versprach «Bez» zwar. Seine Teilnahme am nächsten Grand Prix in Mandalika am kommenden Wochenende ist jedoch fraglich, die Rückkehr seines Teamkollegen Luca Marini auch noch nicht bestätigt.

Immerhin trat Ducati-Lenovo-Werksfahrer Enea Bastianini, den Pirro zuletzt dreimal ersetzt hatte, die Reise nach Indonesien an. Auch Gresini-Fahrer Alex Márquez (Gresini Racing) plant sein Comeback.

Den MotoGP-Assen stehen mit einem asiatischen Triple intensive Wochen bevor: Nach Mandalika geht es ohne Pause direkt auf Phillip Island (22. Oktober) und in Buriram (29. Oktober) weiter.