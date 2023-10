Alex Márquez vor Comeback: Mandalika als Test wichtig

Alex Márquez wird am Wochenende wieder neben Crew-Chief Donatello Giovanotti in der Gresini-Box Platz nehmen

Für die MotoGP-Asse steht ein intensives Triple mit drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden an. Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez freut sich nach der Rippenverletzung auf sein Comeback in Indonesien.

Alex Márquez erlitt bei seinem Q1-Abflug auf dem Buddh International Circuit in Indien drei Rippenbrüche, deshalb musste er als einer von gleich vier MotoGP-Stammfahrern auf den Japan-GP verzichten. Insgesamt verpasste in der laufenden Saison mittlerweile schon 40 Prozent des Feldes Rennen.

In Mandalika plant der Gresini-Ducati-Pilot aber sein Comeback. Von seinen Ärzten erhielt er am Freitag bereits grünes Licht für die Reise nach Indonesien, am Donnerstag wartet an der Rennstrecke auf Lombok als letzte Hürde nur noch der obligatorische Fitness-Check bei den MotoGP-Rennärzten.

«Wir kommen mit der Einstellung nach Indonesien, den Körper zu testen», kündigte Alex Márquez an. «Ziel ist dann, schon in Australien wieder in Topform zu sein, deshalb wird Mandalika sehr wichtig, um zu sehen, an welchem Punkt wir mit der Genesung sind.»

«Ich bin sehr motiviert zurückzukommen, nachdem ich Japan verpasst habe», betont der 27-jährige Spanier vor dem asiatischen Triple mit Mandalika (15. Oktober), Phillip Island (22. Oktober) und Buriram (29. Oktober). «Alle diese Strecken gefallen mir. Ich weiß, dass ich gut dabei sein kann, jetzt wird es nur wichtig, wieder das richtige Gefühl zu finden.»

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.