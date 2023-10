Neue MotoGP-Gala: Saisonfinale mit den Stars feiern

Die traditionelle Abschlussgala der MotoGP-WM nach dem Saisonfinale in Valencia erhält 2023 einen neuen Look und wird erstmals für Fans zugänglich gemacht.

Nur die besten Fahrer der Saison werden nach dem Finale zur prestigeträchtigen Gala eingeladen, um ihre Medaillen und Auszeichnungen in Abendkleidung abzuholen. Erstmals bekommen nun auch die Fans die Chance, diesen Event unter dem neuen Titel «MotoGP Beats: Lights Out Gala» in der «Font de Sant Lluís»-Arena von Valencia vor Ort mitzuerleben.

Es ist der erste Event der bereits angekündigten Zusammenarbeit von WM-Promoter Dorna Sports mit der Unterhaltungs- und Sportmarketingagentur NSN (Never Say Never). Erklärtes Ziel ist ein verbessertes Erlebnis für die Fans. So versprechen die Verantwortlichen für den Galaabend neben der Preisverleihung einige Überraschungen sowie beste musikalische Unterhaltung mit der bekannten spanischen Popsängerin Ana Mena.

Tickets für den Event am Sonntagabend, 26. November werden laut Dorna in Kürze erhältlich sein, in der Zwischenzeit wurde bereits eine Warteliste für die «MotoGP Beats: Lights Out Gala» eingerichtet.