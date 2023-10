Miguel Oliveira: Erneuter Sieg in Indonesien?

Der portugiesische RNF-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira kommt als Vorjahressieger mit guten Erinnerungen und Selbstbewusstsein zum anstehenden MotoGP-Kräftemessen nach Lombok.

Kommendes Wochenende ist die Motorrad-WM zum zweiten Mal nach der 25-jährigen Pause wieder in Indonesien zu Gast. Auf dem Mandalika Street Circuit wird damit das erste der drei anstehenden Oktober-Rennen ausgetragen, bevor es nach Australien (22.10.) und Thailand (29.10.) geht. Das CryptoDATA RNF MotoGP Team blickt optimistisch auf das anstehende Wochenende.

Bei der MotoGP-Premiere von Lombok im Vorjahr überquerte Miguel Oliveira – damals noch auf der Red Bull-KTM – die Ziellinie bei strömendem Regen als Erster. Nach einem Blitzstart setzte er sich gegen Fabio Quartararo (Yamaha) durch. Oliveira bestreitet 2023 seine erste Saison auf einer Aprilia aus dem CryptoDATA RNF MotoGP-Team. Teamchef Razlan Razali ist zuversichtlich.

«Wir wissen, dass Miguel 2022 hier bei schwierigen Bedingungen sehr gut abgeschnitten hat», erzählte Razali. «Wir wünschen uns trockenes Wetter. Sollte es regnen, sind wir zuversichtlich, dass Miguel auf dieser Strecke erneut sein Bestes gibt.»

Der Indonesien-GP weckt in dem Portugiesen nur gute Erinnerungen. Oliveira ist motiviert, an seinen letztjährigen Sieg anzuknüpfen. «Ich verbinde mit Indonesien nur Gutes. Ich gewann das Rennen im vergangenen Jahr. Das gibt mir Selbstbewusstsein für dieses Jahr», freut er sich auf das Wochenende. «Es ist das erste von drei aufeinanderfolgenden Rennen. Es ist wichtig, dass wir zu unserer gewohnten Form zurückkehren. Vor allem im Qualifying müssen wir unsere Leistung wieder verbessern. Ich bin zuversichtlich und freue mich darauf, wieder in meine alte Form zu kommen.»

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.