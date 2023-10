Pecco Bagnaia: «Herangehensweise nicht verändert»

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia wird im diesjährigen Titelrennen von seinem Ducati-Markenkollegen Jorge Martin mächtig unter Druck gesetzt. Der Werksfahrer will in Indonesien am Wochenende endlich wieder siegen.

Fünf der ersten zehn GP-Rennen der Saison gewann Francesco «Pecco» Bagnaia, vor seinem Horror-Crash in der Startphase des Catalunya-GP betrug sein Vorsprung in der WM-Tabelle ganze 66 Punkte.

Vor dem anstehenden Indonesien-GP sind davon nur noch drei Zähler übrig, nachdem Jorge Martin in Misano und Motegi zwei perfekte Wochenenden (jeweils mit Pole-Position sowie Siegen im Sprint und GP-Rennen) hingelegt hat. Dazu gewann der Pramac-Star bei der Indien-Premiere einen weiteren Sprint und rettete trotz großer Erschöpfung einen zweiten Platz über die volle Distanz ins Ziel.

Bagnaia dagegen stürzte im Hauptrennen auf dem Buddh International Circuit, tankte zuletzt in Motegi mit einem zweiten Platz im Regen aber wieder Selbstvertrauen – wenn auch erneut hinter seinem Titelrivalen. Auf einen Sieg wartet der Weltmeister seit dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring am 20. August.

«Ich freue mich darauf, wieder in Indonesien zu fahren. Die Strecke von Mandalika befindet sich an einem wunderschönen Ort und die Leidenschaft der indonesischen Fans ist wirklich enorm», kam der 26-jährige Italiener ins Schwärmen. «Nach dem Japan-GP hatten wir ein paar Tage, um uns auszuruhen. Ich bin motiviert, wieder um den Sieg zu kämpfen», kündigte der Ducati-Werksfahrer vor dem nächsten Kräftemessen in Mandalika an.

Vor dem 15. Grand Prix der Saison beginnt das Titelrennen fast wieder bei null. «Meine Herangehensweise an das Wochenende hat sich nicht verändert», gab sich der WM-Leader dennoch betont gelassen. «Wir müssen konzentriert bleiben und versuchen, unser Bestes zu geben, um das maximale Ergebnis herauszuholen. Auch hier in Indonesien wird das Wetter eine große Unbekannte, ich bin aber zuversichtlich, unter allen Bedingungen gut dabei sein zu können», so der fünffache Saisonsieger.

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.