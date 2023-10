Mandalika: Bez fit, Rins fährt, Alex Márquez nicht

Vor fünf Tagen am rechten Schlüsselbein operiert, ist Marco Bezzecchi am Freitag zurück in der VR46-Box

Noch in keinem Grand Prix standen in dieser Saison alle 22 MotoGP-Stammfahrer in der Startaufstellung, auch beim Indonesien-GP auf Lombok wird es nicht der Fall sein: Alex Márquez brach sein Comeback nach FP1 ab.

Bei einem Highsider im Q1 des Indien-GP trug Alex Márquez am 23. September drei gebrochene Rippen davon. Am heutigen Freitag schwang er sich auf dem Mandalika International Street Circuit erstmals wieder auf seine Ducati GP22, war nach einem Sturz aber nicht dazu in der Lage, sein Motorrad ohne fremde Hilfe wieder aufzuheben.

Nach der Session ließ Gresini Racing wissen: Alex Márquez wird an diesem Wochenende beim Indonesien-GP nicht mehr auf die Strecke gehen, nachdem er seine körperliche Verfassung im ersten Training getestet und unter Schmerzen gelitten hat.

Der WM-Dritte Marco Bezzecchi dagegen erhielt nach einem weiteren Check nach dem FP1 von den Rennärzten endgültig grünes Licht: Der VR46-Ducati-Star wurde sechs Tage nach seinem Schlüsselbeinbruch (und trotz Sturz im ersten Training) auch für den weiteren Verlauf des Wochenendes für fit erklärt.

Sein Teamkollege Luca Marini und sein Markenkollege Enea Bastianini setzen ihr Comeback ebenfalls fort, genauso wie LCR-Honda-Pilot Alex Rins. In Motegi hatte der Austin-Sieger seine RC213V vor zwei Wochen nach dem Freitag noch an Stefan Bradl übergeben müssen. Der Bayer ist auch auf Lombok vor Ort, erklärte gegenüber SPEEDWEEK.com nach dem FP1 aber: «Alex wird weiterfahren, ich bin an diesem Wochenende nicht am Start.»

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.2023):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736