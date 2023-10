Brad Binder (KTM/4.): «Will mehr Kurvenspeed finden»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder verlor im Zeittraining in Mandalika wegen Augusto Fernández wertvolle Zeit, er wurde abgeräumt. Brad ist aber nach Platz 4 für den Samstag zuversichtlich.

Mit den Plätzen 8 und 4 lag Brad Binder am Freitag immer auf der sicheren Seite, wenn es um den direkten Einzug ins Qualifying 2 ging, obwohl natürlich das freie Training auf diese Maßnahme keinen unmittelbaren Einfluss hat. Der Red Bull KTM-Werkspilot und aktuelle WM-Vierte verlor am Ende des ersten Zeittrainings nur 0,288 sec auf die Bestzeit von Aleix Espargaró (Aprilia), der ihm seinen vierten WM-Rang streitig machen will.

«Ja, dieser Freitag war nicht so übel», stellte der Südafrikaner fest. «In der Früh habe ich recht gut gefühlt. Wir haben das Set-up gleich recht früh ausgetüftelt. Am Ende hat sich alles in Ordnung angefühlt.»

© Gold & Goose Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Strecke © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

«Doch zu Beginn des Zeittrainings am Nachmittag habe wir trotzdem ein etwas anderes Set-up probiert», ergänzte der Moto3-Weltmeister von 2016. «Aber damit habe ich mich nicht so komfortabel gefühlt, ich bin in Kurve 11 beinahe gestürzt. Ich konnte den Sturz vermeiden, war dann neben der Piste. Ich glaube, Augusto folgte mir beim Reinfahren in diese Kurve ein bisschen zu schnell, ihm ist das Vorderrad weggerutscht. Leider hat er mich dann eingesammelt, ich bin gestürzt. Dieser Vorfall hat uns etwas zurückgeworfen, weil wir dann die Reifen vom Vormittag verwenden mussten. Später bin ich wieder auf die Strecke rausgefahren und habe noch ein paar Runden gedreht. Wir haben einige Kleinigkeiten probiert und geändert, bis ich mich besser gefühlt habe auf dem Motorrad. In den letzten zwei Runs hat sich mein Gefühl für das Bike ein bisschen gebessert.»

«Hauptsache ist, wir sind wieder im Q2, das ist großartig», lautete die Bilanz von Brad. «Jetzt müssen wir morgen im Q2 am Vormittag alles auf die Reihe bekommen und im Sprint am Nachmittag angreifen.»

«Wir müssen versuchen, den Grip ein bisschen konstanter zu halten, damit ich sauberer fahren kann. Das Motorrad ist ein wenig aggressiv, aber sonst funktioniert es gut», ergänzte Binder. «Wenn wir uns noch etwas mehr steigern und mehr Kurvenspeed fahren können, bin ich zufrieden.»

Übrigens: Brad Binder hat 2020 in Brünn gleich bei seinem dritten MotoGP-Rennen das erste Mal gewonnen, es war der Debütsieg für KTM in der Königsklasse. Dann siegte Binder 2021 in Spielberg im Regen. 2022 und in der laufenden Saison ging er am Sonntag bei den Siegen leer aus. Binder sicherte sich zwar in Las Termas und Jerez zwei Sprintsiege, aber er schaffte 2023 am Sonntag erst zwei Podestplätze – mit zweiten Plätzen in Jerez und Spielberg.

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Ergebnis Moto2, Mandalika, kombinierte Zeiten nach FP2 (13.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15. Ramirez, Kalex, + 0,939



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,461