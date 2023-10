Marc Márquez (Honda/6.): «Es wird seltsam sein»

Nach 13 Jahren wird sich Marc Márquez von Crew-Chief Santi Hernandez trennen, der ihn schon 2011 in der Moto2 begleitet hat. Bei Gresini wird Frankie Carchedi 2024 sein Crew-Chief sein, er war Weltmeister von Joan Mir.

Marc Márquez (30) kam im ersten Freitag-Training auf dem Mandalika Street Circuit am Vormittag über Platz 14 nicht hinaus, es bahnte sich wieder einmal ein Honda-Debakel an. Dich der risikofreudige Repsol-Honda-Star verbesserte sich im Zeittraining auf Platz 6, wobei sein Rückstand mit 0,632 sec auf Aleix Espargaró recht beachtlich ausfiel.

«Der heutige Freitag ist besser verlaufen als erwartet», fasste Marc zusammen. «Ich konnte auf gute Art und Weise fahren; mein Rennrhythmus war nicht übel. Meine Rundenzeit mit dem zweiten weichen Reifen war okay. Ja, wir sind in den Top-Ten. Das war das maximale Ziel, das wir erreichen konnten.»

«In der ‘time attack’ hatten wir ein kleines Problem. Ich wollte ich daran anpassen, aber dadurch habe ich mich beim Fahren nicht komfortabel gefühlt», schilderte Márquez. «Während der Zeitenjagd hast du in so einem Fall zwei Optionen: Entweder beschwerst du dich darüber – oder du passt dich darauf an und gibst Gas. Ich habe die zweite Möglichkeit gewählt. Denn es war meine letzte Chance auf eine bessere Rundenzeit. Aber wir wissen jetzt, was wir für morgen ändern müssen.»

Honda hatte im Vorjahr mit den harten, hitzeresistenten Hinterreifen von Michelin immer viel Mühe. Diese Konstruktion wurde auch nach Indonesien mitgebracht, weil hier die Asphalttemperatur schon in der Früh bei 55 Grad lag.

Kommt Honda jetzt mit diesen Reifen besser zurecht? Márquez: «Man muss zwei Dinge berücksichtigen. Wir haben hier einen neuen Belag, außerdem gibt es bei Michelin die neue Karkasse. Diese Karkasse ist unserer Standard-Karkasse viel ähnlicher als die letztjährige. Ich glaube, dieses ‘casing’ haben wir in diesem Jahr auch in Österreich und in Indien schon gehabt. Diese Karkasse ist viel besser als jene aus dem letzten Jahr; trotzdem bleiben die Temperaturen niedrig genug. Diese neue Konstruktion ist auch sehr ähnlich wie jene von Japan, zum Beispiel. Deshalb haben wir hier weniger Mühe als letztes Jahr.»

Bei Gresini wurde heute bestätigt, dass 2024 Frankie Carchedi Marcs neuer Crew-Chief wird.

«Das wird seltsam sein und gewöhnungsbedürftig. Denn ich arbeite jetzt seit 13 Jahren mit Santi Hernandez als Crew-Chief zusammen. Aber ich wusste das natürlich, als ich den Vertrag unterschrieben habe», stellte Marc fest. «Aber ich akzeptiere diese Situation, denn ich weiß, dass Frankie sehr präzise arbeitet. Ich habe Erkundigungen über ihn eingezogen… ich gehe nicht mit geschlossen Augen zu diesem neuen Team. Ich habe mich informiert, wer Frankie ist und was er schon alles geleistet hat.»

Zum Beispiel hat Carchedi mit Marcs Teamkollegen Joan Mir 2020 bei Suzuki die WM gewonnen. «Er war mit Joan Mir Weltmeister, er hat ein gutes Arbeitssystem und arbeitet sehr sorgfältig. Ich hoffe, dass ich von Anfang an ein gutes Verhältnis zu ihm aufbauen kann», meinte der sechsfache MotoGP-Weltmeister.

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Ergebnis Moto2, Mandalika, kombinierte Zeiten nach FP2 (13.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15. Ramirez, Kalex, + 0,939



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,461