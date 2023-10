Jorge Martin (Ducati/5.) zu Bagnaia: «Etwas seltsam»

Jorge Martin sicherte sich am Freitag mit der Pramac-Ducati in Mandalika Platz 5, erklärte danach seine Sichtweise der Dinge und sprach auch über die Probleme seines Titelrivalen Pecco Bagnaia.

Jorge Martin beendete den ersten MotoGP-Trainingstag auf Mandalika auf Position 5. Der WM-Kandidat sicherte sich damit den direkten Q2-Einzug während Pecco Bagnaia nach einem Fast-Sturz nur auf P16 fuhr und somit erst noch durch das nervenaufreibende Q1 muss.

«Es war ein guter Freitag. Ich fühle mich stark für den Samstag, daher bin ich happy. Die Ducati funktioniert gut. Einzig Aleix [Espargaró] ist vorne, ich fühle mich ähnlich stark wie Viñales», berichtete Martin. «Bei meiner Zeitattacke hatte ich einen haarigen Moment, musste stoppen und dann einen zweiten Versuch angehen. Aber es ist einfach nur wichtig, dass ich in Q2 bin.»

«Ich verstehe noch nicht ganz die Situation mit dem Vorderreifen. Der aktuelle Reifen lässt nach fünf Runden sehr stark nach. Ich habe mich dann am Nachmittag auch mit dem harten Reifen gut gefühlt», ergänzte der WM-Zweite.

Zum schwierigen Tag von Bagnaia sagte Martin: «Ja, ich habe es gesehen. Es hat mich überrascht, wo Pecco ist – es ist etwas seltsam für ihn. Aber ich denke, er wird es ins Q2 schaffen. Er hat aber einen Reifen weniger, das könnte dann eventuell ein Fehler für ihn sein.»

«Ich verwende die gesamte Saison bereits die längere Gabel», verriet Martin, der keine Experimente eingeht. «Wir können jetzt im dritten Training für das Rennen arbeiten. In der Früh hatte ich etwas Probleme, aber am Nachmittag war mein Gefühl wirklich gut. Es ist keine sehr anstrengende Piste. Wir müssen uns etwas mit dem Mapping beschäftigen, was die Leistung betrifft, aber sonst ist das Bike super gut.»

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736