Maverick Viñales (Aprilia/2.): Noch zu enthusiastisch

Maverick Viñales referierte nach den ersten beiden MotoGP-Trainings am Freitag in Mandalika über die neu asphaltierte Piste und sprach über die Marschrichtung in der Aprilia-Box.

Die Aprilia-Werks-Asse hatten am Freitag in Mandalika die Nase vorne, als es am Nachmittag auf die Zeitenjagd ging. Aleix Espargaró und Maverick Viñales bildeten dann sogar einen Doppelspitze, vor dem rekonvaleszenten Marco Bezzecchi (Mooney VR46) mit der ersten Desmosedici.

Viñales verlor knapp zwei Zehntel auf seinen Teamkollegen Aleix Espargaró. «Ich wollte mir keine Hoffnungen machen, bevor wir nicht hier waren. Die Piste hat ja einen neuen Asphalt und wir haben ziemlich unterschiedliche Reifen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum das Bike sehr gut funktioniert», schilderte Viñales.

«Wir müssen verstehen, warum es so gut läuft», warf der 28-jährige Spanier ein. «Es wichtig, dies zu verstehen und Informationen zu bekommen. Wir müssen diese Erkenntnisse dann auf jenen Pisten anwenden, wo es nicht so läuft. Wir müssen weiter arbeiten. Aber es ist ein guter Start ins Wochenende, wenn es gleich gut funktioniert.»

Dabei lief es längst nicht reibungslos: «Ich habe viele gelbe Flaggen erwischt und musste einige Male eine Runde abbrechen. In einigen Kurven bin ich zu enthusiastisch, da muss ich noch lernen, da bin ich einfach zu schnell. Gesamt ist es aber sehr positiv. Wir müssen noch verstehen, wie es mit den Reifen aussieht, und wir müssen verstehen, wie wir sie lange schonen.»

Von der Piste auf Lombok berichtet Viñales: «Im Moment gibt es hier sehr viel Grip. Für mich ist jeder Sektor gut, die Pace ist gut. In einigen Bereichen habe ich aber die Kurve verpasst und ging etwas in den dreckigen Bereich. Die Bremszonen sind trickreich, es gibt nur eine sehr enge Linie. In Argentinien ist es auch ähnlich am Freitag. Auch da hat man am Freitag noch eine andere Linie als dann später. Aber es ist hier jetzt definitiv besser als 2022. Man hat jetzt hinter einem Fahrer keine Probleme mehr mit den fliegenden Steinen und so weiter, wie es noch im Vorjahr war.»

Der Spanier weiß aber auch: «Ich hatte ein paar Probleme mit dem ersten Reifen. Dann sind wir zum Medium-Reifen gegangen, der hat aber nicht so funktioniert. Morgen werden wir am Rhythmus arbeiten. Ich mache mir wegen der Pace keine Sorgen. Aleix arbeitet gut und wir machen auch unseren Job. Die anderen werden morgen sicher einen großen Schritt machen, daher müssen wir weiter Druck machen und das Bike ans Limit bringen.»

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736