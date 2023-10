Fabio Quartararo (10.): «Das ist etwas enttäuschend»

Fabio Quartararo hätte sich von der Reifenkarkasse in Indonesien einen Vorteil erhofft

Yamaha-Star Fabio Quartararo betrieb im Freitags-Training zum Indonesien-Grand Prix erfolgreiche Schadensbegrenzung und stieß in die Top-Ten vor.

Vor anderthalb Jahren, beim ersten Grand Prix auf dem Mandalika Street Circuit, hatte Fabio Quartararo noch die Pole-Position geholt und im Regenrennen hinter Miguel Oliveira Rang 2 belegt.

Jetzt, bei der Rückkehr auf die Ferieninsel Lombok, landete der Franzose am Vormittag zunächst auf Rang 12, rückte bei der Zeitenjagd am Nachmittag dann aber immerhin an die zehnte Stelle vor, wobei er nur 8 Zehntelsekunden auf Spitzenreiter Aleix Espargaró verlor und auch beim Topspeed mit 312,2 km/h nur um weniger als 2 km/h hinterherhinkte. Allerdings ist die längste Gerade auch nur 507 m lang.

© Gold & Goose Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Strecke © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

«Ich drehte ein paar richtig gute Runden, vor allem bei der ‚time attack‘. Allerdings wurden zweimal gelbe Flaggen geschwenkt, und meine guten Runden wurden gestrichen», schilderte Quartararo.

Trotzdem war der Ex-Weltmeister mit der Schadensbegrenzung für sich und das Yamaha-Werksteam zufrieden. «Es war ein positiver Tag. Ich hoffe, dass wir uns am Samstag noch etwas weiter verbessern können.»

Ein Wermutstropfen war die neue, stabilere Reifenkonstruktion, die Michelin nach Indonesien verfrachtet hatte. «Mir war zunächst nicht klar, dass die Karkasse anders ist als die vom letzten Jahr», gab der 24-Jährige zu. «Das war ein bisschen enttäuschend, denn ich wusste, dass die weichere Konstruktion besser für uns ist. Die steifere Karkasse verschlimmert unsere Traktionsprobleme.»

Dann korrigierte «El Diablo» seine Aussage: «In Wirklichkeit ist es so, dass unser Bike auf alle Konstruktionen gleich reagiert. Aber die steifere Karkasse ist von Vorteil für die anderen – je steifer die Konstruktion, desto schneller fahren die anderen Jungs. Wir dagegen treten mit allen Konstruktionen auf der Stelle!»

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736