Marc Márquez (Sturz): «Es ist schwer zu verstehen»

Marc Márquez: Von der Freude am Rennfahren ist nichts mehr zu sehen

Im Rennen am Sonntag: Jack Miller (43) vor Bezzecchi und Marc Márquez

Repsol-Honda reiste aus Indonesien wieder einmal mit null Punkten ab. Der sechsfache Weltmeister Marc Márquez (30) hat inzwischen resigniert.

Marc Márquez leistete sich in Mandalika innerhalb von ca. 24 Stunden nicht weniger als vier Stürze, er kam damit dicht an seinen Rekord (fünf Crashes) vom Sachsenring heran. Das Debakel des weltgrössten Motorrad-Herstellers in der Königsklasse nimmt kein Ende – und wird immer schlimmer.

Honda ist wieder auf den fünften und letzten Platz in der Konstrukteurs-WM zurückgefallen. Im Top-Management herrscht nichts als Ratlosigkeit, es wird weiter planlos gewirtschaftet und der Misserfolg sorgfältig verwaltet. Einmal im Jahr wird ein Manager ausgetauscht, man soll ja nichts überstürzen. Und wenn neue Teile kommen, sind sie meist langsamer als die bisherigen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mandalika © Gold & Goose Aleix Espargaró und Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio und Aleix Espargaró © Gold & Goose Bagnaia, Viñales, Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales und Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Aleix Espargaró und Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Viñales, Bagnaia, Quartararo Zurück Weiter

Deshalb hat Marc Márquez das 2024-Chassis nach dem Misano-Montag-Test gleich wieder ins Technische Museum befördern lassen. Und bei LCR wird mit dem Kalex-Chassis gefahren, das Marc Ende Juni in Assen ausgemustert hat.

Repsol-Honda hat sich auf dem elften und letzten Platz der Team-WM festgesetzt, LCR-Honda (mit Rins und Nakagami) liegt mit Rang 9 auch nicht gerade in aussichtsreicher Position.

«Dieses Wochenende hat am Freitag zuerst recht gut begonnen», seufzte Marc Márquez. «Aber unsere Situation hat sich dann von Tag zu Tag verschlechtert. Ich war heute im Rennen recht ruhig und entspannt. Klar, ich habe dauernd Positionen verloren, aber ich bin nicht in Panik geraten. Ich habe mich einfach bemüht, das Rennen zu Ende zu fahren.»

Nach der achten Runde lag Marc Márquez an zehnter Stelle hinter Brad Binder, als er den Turn 13 mit überhöhter Geschwindigkeit anbremste – und wieder einmal über das Vorderrad wegrutschte.

«Ja, ich habe in dieser Kurve 13 ein weiteres Mal die Kontrolle über das Vorderrad verloren, es gab kein Warnzeichen», zuckte Marc verzagt die Schultern. «Es ist schwer zu verstehen… Aber es bleibt und nichts anderes übrig, als das Weekend abzuhaken und uns mit dem Australien-GP zu beschäftigen.»

Dort heimste Márquez 2022 mit Platz 2 hinter Alex Rins und vor Pecco Bagnaia immerhin letztes Jahr den einzigen Podestplatz der Saison ein.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.