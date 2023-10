Enea Bastianini: Im Sandwich mit Márquez und Miller

Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini überzeugte beim MotoGP-Rennen von Indonesien nach einem missglückten Beginn mit der schnellsten Rennrunde und verbesserte sich vom letzten Platz noch auf Rang 8.

Enea Bastianini fuhr im MotoGP-Rennen von Mandalika auf Rang 8 über die Ziellinie, nachdem er als Letzter aus der ersten Runde gekommen war. Der Italiener, der in seiner ersten Saison als Werksfahrer von Verletzungspech geplagt war, im Rennen einen Long Lap-Penalty verbüßen musste und als Reifenflüsterer gilt, sorgte dabei sogar mit der schnellsten Rennrunde für Aufmerksamkeit.

Bastianini lag im Ziel knapp hinter Jack Miller (Red Bull-KTM). Auf Sieger und Teamkollegen Pecco Bagnaia fehlten der «Bestia» zwölf Sekunden. «Es war eine gute Rückkehr. Ich bin happy über mein Rennen, weniger aber über das Ergebnis», stellte Bastianini fest. «Nach dem Long-Lap und auch dem Kontakt mit Jack und Marc habe ich in Kurve 11 sehr viel Zeit verloren.»

«Dann habe ich erst nach etwa acht oder neun Runden meine Jagd gestartet. Danach lief es dann aber gut. Meine Pace war sehr gut, ich bin die schnellste Rennrunde gefahren.» Bastianini gestand: «Ich war aber nach dem Rennen ziemlich fertig. P5 war für mich möglich. Jack war sehr knapp vor mir, aber das kommt dann das nächste Mal.»

Was passierte in Kurve 11? Bastianini: «Pecco ging schnell in Kurve 10 innen rein, Marc musste das Bike aufrichten – er ging raus. Er kam dann in Kurve 11 zurück auf die Piste dann waren Jack, ich und Marc Seite an Seite. Ich war in der Mitte. Ich hatte Glück, es hat mich aber nach außen gedrückt. Es war ein normaler Rennzwischenfall.»

Insgesamt hielt der Ducati-Werksfahrer fest: «Wir haben an diesem Wochenende von Beginn an sehr gut gearbeitet. Ich habe wenig an der Elektronik ändern lassen, bin viele Runden gefahren und wollte keine Fehler machen. Wir müssen jetzt genau so weitermachen. Auf der Piste hatte ich die Schmerzen auch unter Kontrolle.»

Bastianini erinnert sich: «Normal war der Kurveneingang mit diesem Bike im Rennen ein Problem, wir haben jetzt dieses Defizit ausgebügelt. Aber ich will das dann auch in den nächsten Rennen so sehen. Körperlich bin ich nicht wirklich gut beisammen. Ich habe keine sehr großen Schmerzen, bin aber sehr ausgelaugt. In Australien wird das Rennen einfacher für uns, die Temperaturen werden da niedriger sein.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.