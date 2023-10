Brad Binder (KTM): «Ich möchte gewinnen – wie alle»

Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder liegt in der MotoGP-WM als bester Nicht-Ducati-Pilot an vierter Stelle. Er hat 2023 erst zwei Podestplätze erreicht, hat aber für den Australien-GP hohe Erwartungen.

Brad Binder hat wie sonst nur Bagnaia, Martin und Bezzecchi bei allen 15 Grand in diesem Jahr immer entweder am Samstag oder Sonntag gepunktet. Er zwar zwar zwei Sprint-Rennsiege eingeheimst, aber bei den Volldistanz-Rennen am Sonntag erst zwei zweite Plätze und sonst keinen Podestplatz errungen. Sein letzter MotoGP-Sieg liegt mehr als zwei Jahre zurück – er geschah im August 2021 beim Regen-Thriller in Spielberg.

Binder, in der WM an vierter Position, 34 Punkte vor Aleix Espargaró, hat am Sonntag auf Lombok trotz zweier Long-Lap-Penaltys («Ich habe beide verdient») den sechsten Platz erzielt und seinen Teamkollegen Jack Miller wieder in den Schatten gestellt.

Wie gestaltet Binder die Zeit zwischen den vielen Übersee-Rennen? Wie schöpft er frische Kraft für diese anstrengende Übersee-Tournee mit sechs Rennen in sieben Wochen, die schon vorher am 24. September und 1. Oktober mit Indien und Japan begann?

«Diese Woche war ziemlich cool, denn wir haben einen Direktflug von Lombok nach Melbourne», schilderte der 28-jährige Südafrikaner. «Ich habe mich dann einen Tag in Melbourne ausgeruht und entspannt und bin dann runtergefahren auf die Insel hier. Am Mittwoch habe ich auch nicht viel gemacht. Es ist nett, die Belastung zwischendurch etwas herunterzufahren. Ich habe mich vom letzten Wochenende gut erholt. Wir haben mit 19 und 20 Grad und viel Sonne recht anständiges Wetter hier. Ich habe zwar gehört, es wird sich am Sonntag ändern. Wir werden sehen… Hoffen wir, es bleibt so, wie es jetzt ist. Bisher haben wir diesmal Glück mit dem Wetter hier.»

«Phillip Island ist meine Lieblingsstrecke im Kalender», ergänzte der Red Bull-KTM-Werkspilot. «Und dieser geschäftige Herbst ist meine bevorzugte Zeit im Jahr. Ich mag die vielen Rennen bei den ‘fly aways’, denn die Circuits sind sehr abwechslungsreich. Ich liebe die Reisen und die freie Woche zwischen manchen Rennen. Phillip Island ist eine Strecke, an die ich ganz sicher die besten Erinnerungen habe. Letztes Jahr war etwas schwierig, ich war wegen der Pandemie zum ersten Mal mit dem MotoGP-Bike hier. Aber ich erwarte, dass wir dieses Mal deutlich besser abschneiden.»

«Mein Ziel ist es, wieder um die Top-Positionen zu kämpfen», ergänzte Brad. «Natürlich werde ich versuchen zu gewinnen – wie alle. Ich bin jetzt mal gespannt, was der Freitag bringt. Wenn wir am Sonntag einen Podestplatz erreichen, können wir von einem soliden Wochenende sprechen.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Mandalika (15.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20,293 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 13 Runden zurück

– Martin, Ducati, 15 Runden zurück

– Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 16 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, 20 Runden zurück

– Marini, Ducati, 23 Runden zurück

– Pol Espargaró, KTM, 26 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 30 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 346 Punkte. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 527 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.