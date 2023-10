Maverick Viñales (Aprilia/3.): Staunen über Espargaró

Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales beendete den ersten MotoGP-Trainingstag auf Phillip Island auf Position 3 als erster Jäger der Red Bull-KTM und wurde nach der Session über ein Manko bei Alex Espargaró aufgeklärt.

Maverick Viñales blieb den beiden Red Bull-KTM-Assen Brad Binder und Jack Miller am Freitag auf Phillip Island bei sommerlichen Temperaturen dicht auf den Fersen und schneller als alle Ducati-Fahrer. Der erfahrene Spanier lobt generell das Fahrverhalten seiner Aprilia RS-GP 23, er sieht nur eine Achillesferse.

«Nicht schlecht – ich bin happy und sehr zufrieden. Wir haben wieder auf einer sehr unterschiedlichen Piste guten Speed gefunden. Das ist die gute Nachricht. Wir haben versucht, die Reifen zu verstehen und zu sehen, was im Rennen passieren wird. Wir haben vorerst recht wenig am Bike gemacht», stellte der Spanier fest, der seit 50 Grand Prix nie mehr gewonnen hat.

Viñales hat erkannt: «Einzig am Ausgang der letzten Kurven haben wir noch nicht genug Traktion. Daran müssen wir beim Elektronik-Set-up ein wenig arbeiten. Ich bin aber sonst super schnell im dritten Abschnitt. Es ist nur eine Frage der Traktion. Das heißt nicht, dass das Motorrad nicht funktioniert, wenn wir in der letzten Kurve wenig Traktion haben. Das Bike läuft sogar sehr gut, dieses Problem haben aber alle Aprilia.»

Zur Änderung des Zeitplans für den Samstag sagte Viñales: «Jeder ist bereit! Es war eine sehr gute Entscheidung und richtig. Nach fünf Wochenenden fast hintereinander ist jeder bereit, es ist ja nicht das zweite Rennen des Jahres. Es wird hart, wir arbeiten aber gut.»

«Jorge Martin ist sehr, sehr schnell und auch die zwei KTM-Jungs sind schnell – nicht nur auf einer Runde. Ich habe mit dem Soft-Reifen den besten Rhythmus auf dem Papier. Wir müssen aber den Ausgang der letzten Kurve verbessern, dann kann ich immer die niedrigen 1:29er-Zeiten fahren. Wir werden sehen, ob ich mich am Samstag hier noch steigern kann.»

Fix ist für Viñales, dass er den weichen Reifen für das Rennen nicht mehr montieren lässt: «Ich werde für das Rennen nicht mehr pokern und diese Karte ausspielen. Ich werde den Medium-Reifen verwenden. Ich habe auch am Nachmittag viel mit dem Medium-Reifen gearbeitet und die Pace war wirklich gut!»

Übrigens: Teamkollege Aleix Espargaró war bei der Speed-Messung auf der Zielgeraden Letzter. Viñales zeigte sich darüber überrascht: «Wirklich? Das war aber nicht so ersichtlich! Ich habe diesen Unterschied jedenfalls nicht in den Rundenzeiten gesehen», staunte der Spanier. «Es wundert mich, denn das Bike ist eigentlich schnell! Aber das ist wohl die letzte Kurve, hier nimmt man den Speed für die Gerade auf. Wir werden schauen, ob wir etwas KERS am Bike haben können», lacht er. «Wir werden das aber jedenfalls checken. Es überrascht mich – aber danke für die Information!»

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293