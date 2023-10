Fabio Quartararo (Yamaha): Liegt es an den Reifen?

Fünf Tage nach seiner grandiosen Fahrt auf das Podium in Indonesien hatte Fabio Quartararo in Philip Island mit Platz 17 keine Chance auf eine direkte Q2-Qualifikation. Der Franzose ist völlig ratlos.

Unter anderen Umständen wäre ihm vermutlich die Galle hochgekommen, als GASGAS-Tech3-Fahrer Augusto Fernández Fabio Quartararo (24) seine letzte schnelle Runde vermieste. Der Spanier wechselte kurz nach der ikonischen «Luckey Heights»-Kombination auf seiner Auslaufrunde verträumt auf die Ideallinie des heranbrausenden Ex-Weltmeisters. Doch dieser war nicht sonderlich nachtragend. «Ich war dort schon eine halbe Sekunde hinten. Vielleicht hätte ich mich ein bisschen verbessert. Aber das Q2 war nie ein Thema.»

«Ich war mit meiner Bestzeit von 1:29,4 min klar am Limit. Letztes Jahr stand ich auf dem fünften Rang nach der Quali (seine Zeit damals 1:27,973 min). Heute bin ich auf Platz 17. Das ist absurd.»

Die Hauptursache für die desaströse Leistungsentwicklung der Werks-Yamaha erkennt der 12-fache GP-Sieger nicht zum ersten Mal darin, «dass das Einlenkverhalten, die Agilität, die das Bike vorher auszeichnete, völlig abhandengekommen ist. Unsere Stärke wurde zur Schwäche.»

Warum die Performance der M1 derart schwankend ist, kann sich der Südfranzose nicht erklären. Er ringt nach Worten. «Ich verstehe nicht, was passiert. In Indien Podium. In Japan katastrophal. Dann zuletzt in Indonesien wieder auf dem Podium. Ich bin ratlos.»

In Indonesien hätte er im Vorfeld zwar ein gutes Ergebnis erwartet. «Dort ist uns die neue Reifenkarkasse entgegengekommen», meint er.

Analysiert der 153-fache GP-Teilnehmer weiter, dann sieht er die grundsätzliche Problematik für das Monster-Energy-Yamaha-Team sowieso bei den Reifen. «Wir können mit den Reifen schlecht umgehen. Die anderen Bikes werden durch die aktuellen Reifen schneller. Uns beeinflusst es negativ.»

Der Abtausch von Sprint und Rennen beeinflusst Quartararos Skepsis auf die anstehenden Aufgaben nicht wesentlich. «Letztes Jahr wurden wir immerhin mit jedem Training besser, wenn mehr Gummi auf der Strecke lag», sieht er hier einen letzten Strohhalm der Hoffnung.

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Ergebnis Moto2, Phillip Island, kombinierte Zeiten nach FP2 (20.10.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,548 min

2. Canet, Kalex, + 0,138 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,455

4. Dixon, Kalex, + 0,550

5. Gonzalez, Kalex, + 0,632

6. Roberts, Kalex, + 0,787

7. Chantra, Kalex, + 0,902

8. Garcia, Kalex, + 0,924

9. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10. Lowes, Kalex, + 1,026

11. Guevara, Kalex, + 1,148

12. Arbolino, Kalex, + 1,201

13. Ramirez, Kalex, + 1,245

14. Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15. Darryn Binder, Kalex, + 1,362



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,732