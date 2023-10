Phillip Island Q2: Jorge Martin klar vorn – 2. Binder

Im Qualifying 2 auf Phillip Island setzte sich Jorge Martin mit 0,416 sec Vorsprung auf Brad Binder durch. Marc Márquez kam über Startplatz 7 nicht hinaus.

Mit 1:27,943 min blieb Prima-Parmac-Ducati-Star Jorge Martin im ersten Run im Q2 als einziger Fahrer unter der 1:28-min-Marke. Auf Platz 2 hielt sich Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder mit 1:28,028 min, an dritter Stelle lag WM-Leader Pecco Bagnaia. Und Brad Binder hatte bei seinem 68. MotoGP-Rennen ausgezeichnete Chancen zum erst dritten Mal in die erste Startreihe vorzudringen. Marc Márquez verzichtete auf den ersten Run und hielt sich deshalb nur an 11. Stelle.

Marc Márquez legte sich dann ordentlich ins Zeug, denn er hat in Australien bisher bei allen seinen MortoGP-Auftritten einen Platz in der ersten Startreihe eingeheimst. Dich diesmal steht er in Reihe 3!

Jorge Martin sorgte mit 1:27,246 min dann für einen neuen All-Time-Rekord in Phillip Island.

Ergebnis Q2, Phillip Island, 21.10.

1. Martin, Ducati, 1:27,246

2. Binder, KTM + 0,416 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,468

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,598

5. Zarco, Ducati, + 0,657

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,673

7. Marc Márquez, Honda, + 0,766

8. Miller, KTM, + 0,828

9. Viñales, Aprilia, + 0,847

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,875

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,988

12. Bastianini, Ducati, + 1,041