Luca Marini (12./Ducati): «Verrückt und unglaublich»

Luca Marini kämpfte sich in Phillip Island von Startplatz 18 in die Punkteränge

Luca Marini störte die Zeitplanänderung am Samstag des Australien-GP nur wenig. Über die Reifenwahl seines Markenkollegen Jorge Martin war der Mooney VR46-Ducati-Fahrer hingegen äußerst verblüfft.

Im Qualifying des Australien-GP hatte es Luca Marini (Zweiter im Sprint von Mandalika) nicht über Startposition 18 hinausgeschafft. Als Ursache hierfür erklärte der Italiener: «Beim Set-up verfolge ich meine eigene Richtung, weshalb meine Einstellungen stark von denen der anderen Ducati-Fahrer abweichen. In den letzten Rennen hat dies gut funktioniert, aber hier hatte ich Probleme. Mir fehlte das Gefühl zur Front und der Speed am Kurveneingang. Außerdem habe ich am Kurvenausgang viel Zeit verloren.»

Im Rennen zeigte der 26-Jährige eine beherzte Aufholjagd, die immerhin mit Platz 12 belohnt wurde. Im WM-Klassement liegt Marini damit derzeit auf Rang 8 (148 Punkte). «Nach einigen Änderungen habe ich mich besser gefühlt, jedoch war das nicht ausreichend, um gegen die Jungs an der Spitze zu kämpfen. Mein großer Nachteil war, dass ich von so weit hinten starten musste», kommentierte er sein Ergebnis und ergänzte zufrieden: «Auch wenn es ein schwieriges Rennen war, so war es der bislang beste Part des Wochenendes.»

Die kurzfristige Zeitplanänderung nahm Marini gelassen hin, meinte aber: «Es ist ärgerlich, dass das Hauptrennen bereits am Samstag stattgefunden hat, da wir nicht genug Zeit hatten, uns darauf vorzubereiten. Aber das ist Teil unseres Jobs. Wir sind dafür da, uns schnell an Änderungen anzupassen. Ich bin selbst darauf vorbereitet, am Sonntag noch ein langes Rennen zu fahren.»

Mit Ausnahme von Raúl Fernández (16.), Pol Espargaró (18.), Marc Márquez (16.) und Jorge Martin (5.) hatten sich alle Fahrer für den Medium-Hinterreifen entschieden. Marini konnte die Wahl seines Markenkollegen Martin daher nicht nachvollziehen. «Das war eine komplett verrückte und unglaubliche Entscheidung», betonte er erschrocken. «Als ich zum Start der Warm-up-Runde auf den Bildschirmen las, dass Martin mit dem weichen Hinterreifen unterwegs ist, habe ich das für einen Fehler gehalten. Denn das war eine verrückte Wahl. Dieser Fehler könnte seine WM verstört haben.»

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Joan Mir

Nicht gestartet: Alex Rins

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.