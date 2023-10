Maverick Viñales (11.): «Kopf nicht hängen lassen»

Er sei nicht enttäuscht, verkündete Maverick Viñales nach seinem bescheidenen elften Rang auf Phillip Island. Seit Freitag sei ihm bereits klar gewesen, dass mit der Aprilia in Australien kein Blumentopf zu gewinnen sei.

«Wir müssen endlich verstehen lernen, warum wir oft diese Traktionsprobleme haben», haderte Maverick Viñales (28) nach 27 Runden auf seiner Werks-Aprilia mit demselben Problem wie Teamkollege Aleix Espargaró. «Auf einigen Strecken haben wir perfekten Grip und sind die Schnellsten. Dann wiederum haben wir so enormen Wheelspin, dass wir bei den Schwächsten herumgurken», machte der aktuelle WM-Siebte aus seinem Herzen keine Mördergrube.

«Ich wusste schon am Freitag, dass es dieses Wochenende nichts wird. Darum bin ich auch nicht enttäuscht. Wir müssen das so akzeptieren. Aber wir sollten endlich herausfinden, woran das liegt. Es ist kein Elektronikproblem, Uns fehlt mechanischer Grip», so der 25-fache GP-Sieger, welcher seine Erfolge in vier Klassen (125 ccm/Moto3/Moto2 und MotoGP) erzielte. «Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen, sondern müssen weiter hart an der Ursachenforschung arbeiten. Davon werden wir halt erst kommende Saison profitieren.»

«Wir verlieren vor allem beim Beschleunigen aus engen Kurven viel Zeit», analysierte Viñales weiter. «Der Gummi hat im Rennen sehr früh nachgelassen, sodass ich mich vor allem auf das Reifenmanagement konzentrieren musste. Auf anderen Streckenteilen hatten wir weniger Nachteile. In Sektor 3 war ich der Schnellste», sah er auch Positives am bescheidenen Auftritt des Werkteams aus dem venezianischen Noale.

«Für den Sprint am Sonntag bin ich etwas optimistischer. Dann fahren wir hinten und vorne mit dem Soft-Compound. So haben wir etwas mehr Grip», meinte Maverick.

Doch ob die Wettergötter diese bescheidenen Hoffnungen nicht wieder zunichte machen, bleibt aktuell offen.

Ergebnis MotoGP Race, Phillip Island, 21.10.2023

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannatonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 40 Rennen

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 165. 7. Zarco 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 526 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.



Team-WM:

1.Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.