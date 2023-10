Phillip Island: Neues TV-Programm für den Sonntag

Lassen Wetter und Wind es zu, steht beim Australien-GP noch ein prall gefüllter Sonntag an, allerdings geht es noch einmal eine Stunde früher los als ursprünglich geplant: Die angepassten Übertragungszeiten.

Zum bereits zweiten Mal sahen sich die Verantwortlichen auf Phillip Island an diesem Wochenende gezwungen, den Zeitplan zu ändern. Laut jüngstem Stand vom Samstag sind am Sonntag nach Warm-up-Sessions für alle Klassen ab 10 Uhr Ortszeit (1 Uhr MESZ) die GP-Rennen der Moto3 und Moto2 (je um zwei Runden verkürzt) sowie der MotoGP-Sprint geplant – immer vorausgesetzt, das Klima zeigt sich etwas milder und vor allem windärmer als vorausgesagt.

ServusTV geht in Österreich, Deutschland und der Schweiz aufgrund der vorverlegten Rennen nun schon um 00.50 Uhr und damit zehn Minuten vor dem Moto3-Start mit einem kurzen Vorbericht live auf Sendung. Es folgen das Moto2-Rennen um 2.15 Uhr und der 13-Runden-Sprint der Königsklasse um 4 Uhr.

Wer auf diese Nachtschicht verzichtet, kann sich ab 10.20 Uhr in Österreich bzw. 11.50 Uhr in Deutschland die ausführliche Wiederholung im FreeTV ansehen.

Eine TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es an diesem Wochenende nicht, SRF bietet die MotoGP nur im Stream auf Play SRF an.

Das volle Streaming-Angebot

Auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On gibt es nicht nur das ServusTV-Programm in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen.

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – das ist bei den Rennen aller Klassen der Fall.

Tipp: Bei den Übersee-Stopps stehen die Sessions aller Klassen nicht nur für Nutzer in Österreich, sondern auch in Deutschland unmittelbar nach der Übertragung als Video zum Nachsehen bereit!

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Das Abo für die gesamte Saison kostet üblicherweise 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten. Weil wir uns in der finalen Phase der WM 2023 befinden, gewährt der Promoter auf das Videopass-Paket inzwischen aber satte 70 Prozent Rabatt!

Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich außerdem alle GP-Rennen seit 1992.

Aber die Wetterkapriolen gehen weiter. Ob morgen der Sprint und die restlichen Rennen ausgetragen werden können, bleibt fraglich. Bis 10 Uhr Ortszeit (da beginnt neu der Tissot Sprint) soll es regnen, dazu sind Windstärken von 45 km/h mit Sturmböen mit 75 km/h angesagt.

Unter solchen Umständen ist an Rennfahren nicht zu denken.

TV-Programm Australien-GP 2023: